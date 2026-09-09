Ботев ще участва в мащабното международно изложение KIDS EXPO

Ботев Пловдив ще бъде единственият пловдивски футболен клуб, който ще участва в мащабното международно изложение KIDS EXPO, което за първи път идва под тепетата.

KIDS EXPO е международен формат с над 40-годишна история в Европа. След първите две издания в София, които привлякоха над 450 000 посетители, през 2026 г. изложението ще се проведе и в Пловдив с подкрепата на Община Пловдив.

От 11 до 13 септември Братската могила ще се превърне в пространство за спорт, образование, технологии и забавления за деца и младежи от 2 до 16 години и техните семейства.

„Жълто-черните“ ще представят историята на клуба и своята детско-юношеска школа, като посетителите ще могат да се включат във футболни активности и забавни игри.

Срещи с футболисти и автографи:

Петък, 16:00 часа – Даниел Наумов и Никола Солдо

Събота, 16:00 часа – Димитър Тонев

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