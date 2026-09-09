Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Вечните съперници Левски и ЦСКА в битка за Суперкупата - Специалните ни гости очакват вашите въпроси
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев ще участва в мащабното международно изложение KIDS EXPO

Ботев ще участва в мащабното международно изложение KIDS EXPO

  • 9 сеп 2026 | 15:59
  • 299
  • 0

Ботев Пловдив ще бъде единственият пловдивски футболен клуб, който ще участва в мащабното международно изложение KIDS EXPO, което за първи път идва под тепетата.

KIDS EXPO е международен формат с над 40-годишна история в Европа. След първите две издания в София, които привлякоха над 450 000 посетители, през 2026 г. изложението ще се проведе и в Пловдив с подкрепата на Община Пловдив.

От 11 до 13 септември Братската могила ще се превърне в пространство за спорт, образование, технологии и забавления за деца и младежи от 2 до 16 години и техните семейства.

„Жълто-черните“ ще представят историята на клуба и своята детско-юношеска школа, като посетителите ще могат да се включат във футболни активности и забавни игри.

Срещи с футболисти и автографи:

Петък, 16:00 часа – Даниел Наумов и Никола Солдо

Събота, 16:00 часа – Димитър Тонев

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

МВР даде брифинг преди Левски - ЦСКА: 1700 полицаи охраняват дербито

МВР даде брифинг преди Левски - ЦСКА: 1700 полицаи охраняват дербито

  • 9 сеп 2026 | 15:30
  • 7438
  • 13
Йорданка Христова се разплакала на пресконференцията на Христо Янев

Йорданка Христова се разплакала на пресконференцията на Христо Янев

  • 9 сеп 2026 | 14:53
  • 5562
  • 8
Феновете на Локо решават как да изгонят Крушарски, насрочиха обща среща

Феновете на Локо решават как да изгонят Крушарски, насрочиха обща среща

  • 9 сеп 2026 | 14:28
  • 1174
  • 4
Цварц и Брахими се завръщат за важния сблъсък - ето футболистите, на които ще разчита Христо Янев в последния си мач

Цварц и Брахими се завръщат за важния сблъсък - ето футболистите, на които ще разчита Христо Янев в последния си мач

  • 9 сеп 2026 | 13:43
  • 5271
  • 9
Локомотив продължава с подготовката за дербито на Пловдив

Локомотив продължава с подготовката за дербито на Пловдив

  • 9 сеп 2026 | 13:09
  • 715
  • 2
Левски с Петко Христов срещу ЦСКА (групата на "сините")

Левски с Петко Христов срещу ЦСКА (групата на "сините")

  • 9 сеп 2026 | 13:08
  • 6732
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Мечтата на "червена" България е факт! ЦСКА обяви кога се завръща на "Армията"

Мечтата на "червена" България е факт! ЦСКА обяви кога се завръща на "Армията"

  • 9 сеп 2026 | 16:05
  • 11060
  • 36
Sportal Studio Live за Суперкупата започва - очаквайте интересни гости

Sportal Studio Live за Суперкупата започва - очаквайте интересни гости

  • 9 сеп 2026 | 16:16
  • 4384
  • 2
Регламентът на Суперкупата: без изисквания за състава, но с любопитно правило за картоните

Регламентът на Суперкупата: без изисквания за състава, но с любопитно правило за картоните

  • 9 сеп 2026 | 11:24
  • 29674
  • 48
Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

Цяла България гледа: Левски срещу ЦСКА в битка за трофей!

  • 9 сеп 2026 | 08:00
  • 33778
  • 227
България открива волейболната лудост на Евро 2026 срещу Северна Македония

България открива волейболната лудост на Евро 2026 срещу Северна Македония

  • 9 сеп 2026 | 07:01
  • 16540
  • 43
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 9 сеп 2026 | 07:35
  • 204362
  • 62