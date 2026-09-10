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  3. Теглят жребия за новия турнир на БФС на 15 септември

Теглят жребия за новия турнир на БФС на 15 септември

  • 10 сеп 2026 | 13:11
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Теглят жребия за новия турнир на БФС на 15 септември

Жребият за новия турнир на Българския футболен съюз - Купата на елита, ще бъде теглен на 15 септември (вторник). В него участие трябваше да вземат първите 8 отбора от класирането за миналия сезон, но Лудогорец се отказа и на негово място влиза Ботев (Враца).

Останалите седем тима са Левски, ЦСКА 1948, ЦСКА, Локомотив (Пловдив), Арда, Черно море и Ботев (Пловдив).

Бави се новият турнир на БФС
Бави се новият турнир на БФС

"ПФК Черно море се включва в битката за Купата на Елита! Осемте водещи клубове в българския футбол. Директни елиминации. Седем мача. Един трофей.

На 15 септември от 19:00 ч. в хотел "Хилтън" в София предстои официалното представяне на новата надпревара, на което ще бъде разкрит форматът на турнира и ще бъде изтеглен жребият за четвъртфиналните двубои.

Скоро ще разберем и кой ще бъде първият съперник на Черно море по пътя към трофея. 8 отбора. 7 мача. 1 трофей. Победителят може да е само един!", написаха "моряците".

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