Септември взе Никола Илиев от Ботев (Пд) под наем

Септември (София) привлече под наем от Ботев (Пловдив) Никола Илиев, който ще бъде част от състава на септемврийци до края на сезона.

Илиев е юноша на Ботев, а в кариерата си до момента е носил екипите на "канарчетата", Интер и ЦСКА 1948.

Офанзивният футболист се отличава с техника, бързина, креативност и силна игра в атака, написаха от футболния Септември в профила си в социалната платформа Фейсбук и добавиха:

"Пожелаваме му здраве, силни мачове и много успехи! Добре дошъл в Септември, Никола!"

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