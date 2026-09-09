КПБП: Часовете преди дербито неумолимо летят! Помогнете за поредния урок по трибуните

Клуб на привържениците на Ботев Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да от отрави важен призив към ботевистите.
Реакцията на фенската организация е свързана очакваното с голям интерес дерби срещу Локомотив. Градският сблъсък е в неделя от 20,30 часа на стадион "Христо Ботев".
Ботевисти,
Часовете преди предстоящото дерби неумолимо летят, а по хореографията кипи усилен труд!
Може да помогнете за поредният урок по трибуните чрез:
1. Дарение по банков път
IBAN: BG11UNCR70001522124939
BIC: UNCRBGSF
Основание: Хореография за дербито
2. Дарение в касата в Бултрас шоп.
3. Закупуване на артикул от Бултрас шоп.
Заедно можем всичко!
За Ботев, за Пловдив!Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google