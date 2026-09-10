Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Никола Попов свири дербито на Пловдив

Никола Попов свири дербито на Пловдив

  • 10 сеп 2026 | 10:20
  • 338
  • 1
Никола Попов свири дербито на Пловдив

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящите мачове от 9-ия кръг в efbet Лига. Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив ще бъде ръководено от Никола Попов. Мачът на "Колежа" е в неделя (13 септември) от 20:30 часа.

Волен Чинков е изпратен на Ботев (Враца) - Левски, а Михаел Павлов ще свири сблъсъка между ЦСКА и Арда (Кърджали).

11 септември 2026 г., петък, 21:00 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Георги Георгиев Новачев ВАР: Геро Георгиев Писков АВАР: Любомир Николаев Вушовски

СН: Камен Михайлов Алексиев

12 септември 2026 г., събота, 19:00 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ФК Дунав Русе

ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Петър Милков Николов ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Кристиaн Младенов Тодоров

СН: Никола Петров Джугански

12 септември 2026 г., събота, 21:15 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Любослав Бисеров Любомиров АВАР: Антонио Тодоров Антов

СН: Александър Костадинов Костадинов

13 септември 2026 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Цветан Георгиев Георгиев

13 септември 2026 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Левски

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Антонио Тодоров Антов

СН: Иван Захариев Вълчев

13 септември 2026 г., неделя, 20:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Кольо Димитров Данев

14 септември 2026 г., понеделник, 20:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Септември Сф

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Георгиев Новачев

СН: Георги Крумов Виделов

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Бонман се разминал с трансфер в Италия

Бонман се разминал с трансфер в Италия

  • 10 сеп 2026 | 09:21
  • 962
  • 2
Японските инвеститори се отдалечават от Локо (Пловдив)

Японските инвеститори се отдалечават от Локо (Пловдив)

  • 10 сеп 2026 | 09:09
  • 1328
  • 4
От ЦСКА: 4 е хубаво число, но ние добавяме своята 5-а Суперкупа

От ЦСКА: 4 е хубаво число, но ние добавяме своята 5-а Суперкупа

  • 10 сеп 2026 | 09:05
  • 3073
  • 29
„Лигата на талантите“ с анализ на кръга при 15-годишните – дъжд от голове и изразителни победи в групата

„Лигата на талантите“ с анализ на кръга при 15-годишните – дъжд от голове и изразителни победи в групата

  • 10 сеп 2026 | 09:00
  • 575
  • 0
Мишо Александров: Напълно заслужена Суперкупа

Мишо Александров: Напълно заслужена Суперкупа

  • 9 сеп 2026 | 21:57
  • 4159
  • 6
Уцелиха с бутилка в главата пресаташето на ЦСКА

Уцелиха с бутилка в главата пресаташето на ЦСКА

  • 9 сеп 2026 | 21:52
  • 8064
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

  • 9 сеп 2026 | 20:29
  • 290187
  • 1559
Левски пусна пакетни билети за мачовете в Лига Европа

Левски пусна пакетни билети за мачовете в Лига Европа

  • 10 сеп 2026 | 10:35
  • 3344
  • 23
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

  • 9 сеп 2026 | 20:30
  • 96708
  • 93
Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

  • 9 сеп 2026 | 23:54
  • 31120
  • 26
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 08:00
  • 214989
  • 62
Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

  • 10 сеп 2026 | 07:40
  • 5776
  • 0