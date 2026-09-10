Милосавлиевич: Дербито с Ботев може да промени много неща

Вратарят на Локомотив Пловдив Боян Милосавлиевич даде интервю за „Диема“ след победата на отбора си над Черно море. Той изрази гордост от представянето на отбора и коментира влиянието на треньора Душан Косич за сплотеността на тима.

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Боян засегна и темата за напрежението между феновете и ръководството, както и спекулациите около собственото си бъдеще след затварянето на трансферния прозорец. Вратарят изрази увереност преди предстоящото градско дерби с Ботев, което ще се играе на техния стадион и подчерта значението на победата срещу Черно море за натрупване на самочувствие.

„Не беше лесно срещу Черно море и се радвам, че спечелихме. Много съм щастлив и горд с отбора. Бяхме принудени да тичаме много и да се раздаваме максимално. Не беше лесен този старт на кампанията, но гледаме вече напред. Ситуацията в отбора сега е много по-различна, в сравнение с миналия сезон.

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Тези три точки ще ни дадат още повече енергия за дербито с Ботев Пловдив. Както казах, не започнахме добре, но вярвам в Господ, че това ще бъде само началото на едни по-хубави дни за нас.

Душан Косич прави всичко по силите си, за да ни мотивира всеки ден. Същото важи и за останалите хора от щаба. Треньорът на вратарите също много ми помага. Въпреки трудните времена, мога да кажа, че сме много сплотени. Не е лесно, когато феновете не са зад гърба ни на трибуна Бесика, но не желая да коментирам тази тема. Моята работа е на терена и се опитвам да покажа най-доброто“, заяви Милосавлиевич.

„Трансферният прозорец вече затвори и сега можем изцяло да се фокусираме върху нашата работа. Защото дори и да не искаме да насочваме вниманието си върху трансферите, понякога подсъзнанието ни кара да мислим за такава възможност.

Честно казано, чух за интереса от Левски, но дали има нещо вярно, нямам представа. Приятно ми е, разбира се, защото това показва, че си върша добре работата, но не мога да коментирам.

Срещу Ботев Пловдив винаги е трудно, но и приятно да играеш. Наслаждаваме се много на тези мачове. Ще имаме подкрепата на нашите фенове и не сме притеснени. Ако играем по начина, по който го направихме срещу Черно море, резултатът в неделя отново ще бъде положителен за нас. Този двубой може да промени много неща“, каза още вратарят.

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