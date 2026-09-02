Един от ненужните в ЦСКА ще играе в САЩ

ЦСКА намери отбор на Алехандро Пиедраита, който не попада в сметките на старши треньора Христо Янев и от началото на сезона имаше епизодични появи на терена. Колумбийското крило ще бъде пратен под наем в Торонто от Мейджър Лийг Сокър.

23-годишният Пиедраита пристигна в ЦСКА в началото на годината от Депортиво Перейра, след като договорът му беше изтекъл. Той подписа с "червените" за три сезона и започна кариерата си в България по впечатляващ начин. Колумбиецът отбеляза изключително красив гол за победата с 1:0 над Славия през февруари, но след това не можа да се пребори за титулярно място и все по-рядко влизаше в игра.

🚨 Deadline day signing for Toronto FC! 🚨



TFC are nearing a loan deal to bring in Colombian winger Alejandro Piedrahita from Bulgarian club CSKA Sofia per @tombogert 🇨🇴#TFCLive | #Colombia | #CSKASofiahttps://t.co/f2jI0Fip3t — Waking the Red (@WakingtheRed) September 2, 2026

Според журналиста от "Атлетик" Том Богърт ЦСКА ще преотстъпи Пиедраита за срок от една година. Сделката ще бъде финализирана до броени часове.



Торонто се намира на 10-о място от 15 отбора в Западната конкференция на МЛС. Наскоро тимът, чийто прякор също е "червените", победи с 2:1 като гост Интер Маями на Лионел Меси.

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