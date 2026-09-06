Левандовски блесна с нов гол в надстрелване в МЛС

Роберт Левандовски продължи силните си изяви с фланелката на Чикаго Файър и помогна на новия си тим да изкове стратегически важното равенство 4:4 срещу отбора на Торонто в Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада. Полякът вкара едно от попаденията за състава на Чикаго, който събра актив от 38 точки и вече е на трета позиция в Източната конференция с четири пункта по-малко от Интер Маями на Лионел Меси и Луис Суарес. Лидер в конференцията е Нешвил, като Левандовски и компания към момента изглеждат почти сигурни участници в плейофите след края на редовния сезон, до чийто край обаче има 12 срещи и полякът ще трябва да бъде част от стабилния финален спринт на Чикаго Файър, за да може 38-годишният ветеран да играе и в директните елиминации.

Taking a point back to Chicago! #cf97 pic.twitter.com/vHPEjvgNOO — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) September 6, 2026

Самият двубой предложи много вълнуващи моменти и обрати. Марен Хайле-Селасие (13', 58') вкара две от попаденията за отбора на Чикаго Файър, а хеттрик за съперника от Торонто заби Джошуа Сарджънт (27', 38', 54'). Междувременно, докато резултатът бе все още 1:2, Уолкър Цимерман от канадците си вкара автогол, като в първия момент остана впечатлението, че Левандовски е вкарал попадението и той бе записан като голмайстор, но впоследствие стана ясно, че истината е съвсем различна.

Upon further review, this is an own goal but we'll take that too 😌 pic.twitter.com/vdzglZjEuQ — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) September 6, 2026

Все пак бившата звезда на Борусия (Дортмунд), Байерн (Мюнхен) и Барселона вкара, за да направи резултата 4:3 в 63-тата минута, но неговият тим се пропука в добавеното време, когато Дерик Етиен (90'+2') изравни и оформи крайния резултат.

Turn the six upside down, it's a nine now 😤 pic.twitter.com/0d3vVvHpQA — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) September 6, 2026

Така Левандовски вече има общо 12 мача с фланелката на Чикаго Файър, в които е отбелязал 6 гола и е направил 2 асистенции. Пет от попаденията бяха в шампионатните двубои на Чикаго, а едно от тях бе в рамките на международния турнир Купа на лигите.



След броени дни полският ветеран ще може да премери сили срещу звездния Интер Маями в нов мач от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър, като при успех за Левандовски и компания битката за второто място в Източната конференция може да стане много интересна в остатъка от сезона. Този двубой предстои на 10 септември (четвъртък) от 3:30 часа сутринта българско време.

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