Лудогорец изпрати бразилец под наем в САЩ

Лудогорец обяви, че Винисиус Ногейра ще играе под наем в Орландо Сити. “Орлите” са преотстъпили бразилеца за една година, като в договора има и опция за закупуване след изтичане на наема. Крайният бранител пристигна в Лудогорец през януари тази година и записа 25 мача с екипа на разградчани.

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Ето какво пишат от Лудогорец:

Винисиус Ногейра ще играе под наем в САЩ

Лудогорец преотстъпи Винисиус Ногейра на Орландо Сити под наем за срок от една година. Бразилският ляв бек премина успешно медицинските прегледи, а двата клуба финализираха преговорите. В договора е включена опция за закупуване след изтичането на наемния период.

Орландо Сити участва в Източната конференция на Мейджър Лийг Сокър, като наскоро клубът привлече Антоан Гризман от Атлетико (Мадрид).

Левият бек дойде в Лудогорец през януари т.г. от шведския Халмщад. До момента той изигра 25 мача с екипа на 14-кратните шампиони във всички турнири.

ПФК Лудогорец пожелава успех на Винисиус Ногейра с екипа на Орландо Сити.

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