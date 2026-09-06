Марко Ройс вкара от дузпа и запази шансовете на отбора си в МЛС

Една от бившите звезди от топ 5 първенствата на Европа, подвизаващи се в Мейджър Лийг Сокър - Марко Ройс, изигра ключова роля при победата на клубния си отбор Лос Анджелис Галакси с 2:1 срещу тима на Ню Инглънд Революшън. Благодарение на трите точки отборът от ЛА се изравни по точки с деветия в Западната конференция, даващ право на участие в плейофите след края на редовния сезон.

Именно бившата звезда на Борусия (Дортмунд) поведе тима си към победата, откривайки резултата в 11-тата минута след точно изпълнена дузпа. Малко след него Робърт Тейлър покачи в 33-тата минута, а чак в 96-ата Карлес Хил върна едно попадение за гостите.

Marco Reus from the spot 🎯 pic.twitter.com/JdA9SoNwKv — LA Galaxy (@LAGalaxy) September 6, 2026

Това бе общо гол номер 5 за Марко Ройс от началото на сезона в Мейджър Лийг Сокър, като той има и 6 асистенции.

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