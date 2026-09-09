Цварц и Брахими се завръщат за важния сблъсък - ето футболистите, на които ще разчита Христо Янев в последния си мач

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния двубой срещу Левски за Суперкупата на България. Сблъсъкът стартира в 18:30 ч. на Националния стадион.

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Добрата новина за Христо Янев, за когото това ще бъде последен мач начело на "армейците", е, че ще може да разчита на Мохамед Брахими и Жоел Цварц. Припомняме, че двамата пропуснаха срещата със Спартак (Варна) заради травми. В разширения състав попадна последното ново попълнение Бари Котър, който беше официално представен от клуба преди 24 часа. Там е и Диниш Алмейда, който също очаква дебюта си с червената фланелка.

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Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Андрей Йорданов, 17. Анжело Мартино, 14. Теодор Иванов, 4. Диниш Алмейда, 11. Мохамед Брахими, 5. Жан-Филип Гбамен, 32. Факундо Родригес, 37. Бари Котър, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 8. Стефано Сенси, 7. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето'о, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 38. Лео Перейра, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц.

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