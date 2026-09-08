Янев: Изпълних всичко, за което бях поставен, атаката срещу мен е чудовищна, брутална

Наставникът на ЦСКА Христо Янев заяви днес, че утрешният двубой за Суперкупата на България срещу Левски е последен за него начело на клуба. Той разкри, че решението му не е спонтанно и е продиктувано от "чудовищните" и "брутални" атаки срещу него.

"ЦСКА в Европа ли е? В Европа е. Утрешният мач е моя отговорност. Искам да спечелим този мач. Отборът е достатъчно добре концентрирам. Казвам решението си сега, защото е без значение какво ще се случи утре. То е от полза за ЦСКА. Отказвам се от моите мечти и цели. Загърбвам всичко, което искам аз. Показвам, че за хората, които обичат ЦСКА, ЦСКА трябва да е на първо място.

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Работи се много трудно - казвам го честно и откровено. Отстранихме Карабах и Макаби. Единият от тези треньори ръководи клуба от 18 години, а в първите пет няма никакви успехи, но получава подкрепа. За да се случи нещо добро, трябва да има търпение, вяра и подкрепа. Всички трябва да гледат в една посока. Готов съм да се боря за всички и срещу всички, но не мога да се боря за хора, които при първата трудност се обръщат срещу нас.

Отборът трябва да се бори и да бъде шампион. В играта сме. Изоставаме само на четири точки от Левски. Това прави ли ни отбор, който се отказва от титлата? Не забравяйте, че нямаме загуба в първенството", каза Янев.

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"Имам изключителна подкрепа от страна на ръководството. Решението е много добре обмислено и с цел да свали напрежението от всички - клуб, отбор.

Атаката срещу мен е чудовищна. Тя не е от вчера и няма да спре. Не съм виждал да има толкова брутална срещу някой. Този някой съм аз. Какво толкова лошо съм направил? Визирам всички, които искат Христо Янев да не е в ЦСКА.

Досега са ме обвинявали за какво ли не. Искам да сваля напрежението от всички в ЦСКА. Да направя така, че хората да работят спокойно и когато стъпим на новия стадион, всичко да е перфектно.

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В работата си показвам, че изпълнявам онова, за което съм поставен начело. И в първия период във "В” група, и сега съм поставен в неравностойна позиция спрямо останалите. Бяхме на точка от Добруджа да сме на последно място. Исках да се боря ЦСКА да стане шампион.

Преди мен в клуба са работили много големи имена. За мен е било удоволствие да работя с някои от тях и да черпя от техните знания и опит. Никога не ми е било цел да разделям.

Със сигурност бих променил някои неща, ако се върна година назад. Човек съм и допускам грешки. Не съм безгрешен и никога не съм твърдял, че съм най-добрият избор за ЦСКА. Но винаги съм се раздавал", завърши Янев.

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Снимки: Борислав Трошев