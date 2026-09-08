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Феновете на ЦСКА обявиха кога е началото на сбора преди дербито

  • 8 сеп 2026 | 19:11
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Феновете на ЦСКА обявиха кога е началото на сбора преди дербито
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Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Организираните привърженици на ЦСКА от сектор "Г" излязоха с информация на страницата на трибуната във "Фейсбук". Феновете на армейците ще се събират при Орлов мост в столицата утре от 16:00 часа нататък, след което ще потеглят към Националния стадион за мача с Левски за Суперкупа на България.

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"Армейци, утре след 16:00 часа се събираме на "Иван Асен", откъдето по-късно ще потеглим заедно към стадиона. В добро, лошо, щастие или зла беда утре предстои битка, която трябва да спечелим. Тези мачове винаги са на живот и смърт и място за отстъпление няма. Ако все още се колебаеш - недей. Ела и бъди част от нещо велико. Бъди част от нас!Напред, червените! Само ЦСКА!", написаха феновете от Северната трибуна.

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