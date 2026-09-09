Носителят на трофея излиза на сцената и още здрави сблъсъци в ШЛ

Шампионската лига продължава с пълна сила тази вечер с нови шест вълнуващи сблъсъка от 1-вия кръг на надпреварата. Програмата предлага перфектен баланс между тежки мегасблъсъци на титани, любопитни и непредвидими тактически битки, както и официалния старт на защитата на титлата от действащия френски шампион ПСЖ. Феновете пред телевизорите могат да очакват истинско зрелище, а Sportаl.bg ще ви даде възможност да следите развоя на мачовете в реално време.

Вечерта започва в по-ранния часови пояс, когато каталунският гранд Барселона приема Фейенорд от 19:45 ч. на своя „Спотифай Камп Ноу“. Домакините ще се опитат да наложат бързо темпо от първата минута и да вземат ранен аванс, но нидерландците са коварен съперник, който не бива да бъде подценяван.

По същото време, отново от 19:45 ч., германският представител Щутгарт е домакин на норвежкия Викинг ФК. Докато домакините се завръщат с амбиция под светлините на европейските прожектори, скандинавците пристигат в ролята на аутсайдер, но са готови да изненадат съперника с физическа игра и опасни статични положения.

Късната вълна от 22:00 ч. е водена от френския първенец Пари Сен Жермен, който стартира защитата на титлата си у дома срещу Слован Братислава на стадион „Парк де Пренс“. Парижани влизат в двубоя като абсолютни фаворити, а феновете очакват категорично представяне срещу словашкия шампион, като всичко освен убедителна победа би било сензация. Още повече, че французите имат да се реваншират пред феновете си след неубедителния старт на сезона в Лига 1.

В същия час на стадион „Анфийлд“ ни предстои изключителен сблъсък, в който Ливърпул се изправя срещу Атлетико Мадрид. Мърсисайдци ще трябва да разбиват традиционната „желязна“ дефанзивна стена на Диего Симеоне, което гарантира истинско тактическо надхитряне и битка за всеки сантиметър от терена.

Останалите два късни мача от 22:00 ч. също обещават огромна интрига, като един от тях ни отвежда на стадион „Диего Армандо Марадона“, където Наполи е домакин на лондонския Арсенал. Това е литка между два отбора, които обичат атрактивния футбол и можем да очакваме много голове, а везните могат да се наклонят към всеки от двата съперника.

Програмата за вечерта се затваря в Лисабон, където португалските „лъвове“ от Спортинг приемат турския гранд Галатасарай на стадион „Жозе Алваладе“. Макар да не са слагани сред фаворитите, това са два много качествени и интересни отбори и всеки от тях ще иска да стартира кампанията с победа, така че също очакваме повече от любопитен сблъсък.

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