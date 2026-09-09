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Хеттрик на Демирович даде отличен старт на Щутгарт

  • 9 сеп 2026 | 21:44
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Хеттрик на Демирович даде отличен старт на Щутгарт

Щутгарт стартира участието си в основната фаза на Шампионската лига с победа. Швабите спечелиха с 3:1 домакинството си на норвежкия Викинг. Трите гола в мача паднаха в рамките на 12 минути в средата на първото полувреме. С хеттрик се отличи Ермедин Демирович.

На тима на Себастиан Хьонес му трябваше известно време, за да намери ритъма си. Първите две възможности бяха пред неговата врата. Контраатаките на гостите носеха опасност, но в 20-ата минута Щутгарт поведе. Отлична комбинация отляво завърши с центриране на Щилер към Демирович, който насочи топката към мрежата. Норвежците обаче изравниха две минути по-късно след гол на капитана Златко Трипич след поредната бърза атака.

Демирович отново изведе Щутгарт напред в 26-ата минута, когато бе изведен олично от Ундав. Последваха силни минути за домакините и нов гол на национала на Босна и Херцеговина. Този път той се разписа с хубав удар от воле, а асистенцията отново бе на Ундав. Това развитие разколеба Викинг, който можеше да получи още голове до почивката.

И двата отбора стартираха агресивно втората част, но не се възползваха от положенията си. След час игра двамата треньори започнаха със смените, а германците заиграха малко по-предпазливо. Тимът на Хьонес обаче контролираше случващото се на терена. Малко преди края Ундав бе близо до гол, но ударът му мина малко над вратата.

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Снимки: Imago

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