Гьокереш започва за Арсенал (съставите)

Финалистът от миналия сезон Арсенал гостува на Наполи в двубой от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата е от 22:00 часа.
Шампионите на Премиър лийг стартираха перфектно кампанията си, като досега имат четири победи от четири мача, включително и 3:0 над Манчестър Сити за “Къмюнити Шийлд”.
Титуляри тази вечер са футболисти като Виктор Гьокереш, Еберечи Езе и Микел Мерино, а Кай Хавертц е сред резервите.
През миналия сезон Наполи разочарова в ШЛ, след като остана чак 30-ти в основната фаза и не стигна елиминациите. В момента тимът е в криза на резултати, след като допусна две поредни загуби в Серия “А”. Кевин Де Бройне се завръща след титулярите, след като срещу Интер през уикенда не беше сред тях.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google