Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА смаза Левски през второто полувреме - коментирайте с гостите ни в студиото
  1. Шампионска лига
  2. Арсенал
  3. Гьокереш започва за Арсенал (съставите)

Гьокереш започва за Арсенал (съставите)

  • 9 сеп 2026 | 20:55
  • 819
  • 0
Гьокереш започва за Арсенал (съставите)

Финалистът от миналия сезон Арсенал гостува на Наполи в двубой от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата е от 22:00 часа.

Шампионите на Премиър лийг стартираха перфектно кампанията си, като досега имат четири победи от четири мача, включително и 3:0 над Манчестър Сити за “Къмюнити Шийлд”.

Титуляри тази вечер са футболисти като Виктор Гьокереш, Еберечи Езе и Микел Мерино, а Кай Хавертц е сред резервите.

През миналия сезон Наполи разочарова в ШЛ, след като остана чак 30-ти в основната фаза и не стигна елиминациите. В момента тимът е в криза на резултати, след като допусна две поредни загуби в Серия “А”. Кевин Де Бройне се завръща след титулярите, след като срещу Интер през уикенда не беше сред тях.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Очаквани проблеми за Карик: Шоу не тренира, но няма адекватна алтернатива

Очаквани проблеми за Карик: Шоу не тренира, но няма адекватна алтернатива

  • 9 сеп 2026 | 14:45
  • 1595
  • 1
Компани: Бодьо/Глимт е една великолепна футболна история, още малко търпение за Мусиала

Компани: Бодьо/Глимт е една великолепна футболна история, още малко търпение за Мусиала

  • 9 сеп 2026 | 14:07
  • 3505
  • 1
Родри се извинил на играчите на Валенсия заради подигравателен коментар

Родри се извинил на играчите на Валенсия заради подигравателен коментар

  • 9 сеп 2026 | 13:16
  • 7712
  • 37
Куртоа няма да играе за Белгия в Лигата на нациите

Куртоа няма да играе за Белгия в Лигата на нациите

  • 9 сеп 2026 | 13:08
  • 1545
  • 0
И Манчестър Юнайтед обяви нов спонсор

И Манчестър Юнайтед обяви нов спонсор

  • 9 сеп 2026 | 12:49
  • 3898
  • 6
Страх в Дортмунд след колабирането на Карецас

Страх в Дортмунд след колабирането на Карецас

  • 9 сеп 2026 | 12:30
  • 2078
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

  • 9 сеп 2026 | 20:29
  • 226786
  • 878
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

  • 9 сеп 2026 | 20:30
  • 54284
  • 50
Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

  • 9 сеп 2026 | 21:12
  • 6017
  • 25
Веласкес: Отговорността за играта след почивката е моя

Веласкес: Отговорността за играта след почивката е моя

  • 9 сеп 2026 | 21:29
  • 45
  • 0
Барселона 4:1 Фейенорд, резерва намали за гостите

Барселона 4:1 Фейенорд, резерва намали за гостите

  • 9 сеп 2026 | 20:50
  • 13680
  • 5
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 9 сеп 2026 | 07:35
  • 205942
  • 62