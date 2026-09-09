Гьокереш започва за Арсенал (съставите)

Финалистът от миналия сезон Арсенал гостува на Наполи в двубой от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата е от 22:00 часа.

Шампионите на Премиър лийг стартираха перфектно кампанията си, като досега имат четири победи от четири мача, включително и 3:0 над Манчестър Сити за “Къмюнити Шийлд”.

Титуляри тази вечер са футболисти като Виктор Гьокереш, Еберечи Езе и Микел Мерино, а Кай Хавертц е сред резервите.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



Your official Champions League MD1 Gunners 👊 — Arsenal (@Arsenal) September 9, 2026

През миналия сезон Наполи разочарова в ШЛ, след като остана чак 30-ти в основната фаза и не стигна елиминациите. В момента тимът е в криза на резултати, след като допусна две поредни загуби в Серия “А”. Кевин Де Бройне се завръща след титулярите, след като срещу Интер през уикенда не беше сред тях.

Oggi scendiamo in campo così 🔥



💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/MdCn8UIr8U — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 9, 2026

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