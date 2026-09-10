Спортинг пречупи Галатасарай след силно второ полувреме

Спортинг (Лисабон) стартира кампанията си в Шампионската лига с победа. Португалският гранд надви Галатасарай с 3:1 на своя "Жозе Алваладе", въпреки че рано в хода на срещата се оказа в ролята на догонващ след автогол на Гонсало Инасио. Преди почивката Жени Катамо изравни, а през второто полувреме Луис Суарес и новото попълнение Родриго Саласар осигуриха трите точки на "зелено-белите".

Галатасарай може да съжалява, че при 1:0 в своя полза не успя да вкара втори гол. Постепенно тимът на Окан Бурук изпусна инициативата, а двата получени гола в рамките на 6 минути през втората част сломиха съпротивата на гостите.

Лукас Торейра беше в основата на това Инасио да си вкара автогол. Уругвайският национал се възползва от разбъркване пред вратата на Руи Силва и опита да нанесе удар, но топката се отклони от бранителя на Спортинг и премина голлинията.

Изравнителното попадение падна в 27-ата минута. След центриране от левия фланг защитата на Галатасарай не се справи и позволи на Жени Катамо да овладее топката, а премереният удар с левия крак на нападателя от Мозамбик беше неспасяем за Угурджан Чакър.

В началото на второто полувреме Спортинг притисна съперника си в неговата половина. Луис Суарес беше повален в наказателното поле и домакините пропуснаха дузпа, а колумбиецът я реализира за 2:1.

В 63-тата минута "Жозе Алваладе" отново ликуваше. Родриго Саласар изпълни по перфектен начин пряк свободен удар и отбеляза дебютния си гол с екипа на Спортинг след трансфера от Брага за 30 млн. евро през лятото. До края Галатасарай не направи нищо в атака и закономерно загуби.

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Снимки: Imago