Барселона 1:0 Фейенорд, ранен гол на Рафиня

Барселона води с 1:0 на Фейенорд като домакин в среща от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Рафиня се разписа още в третата минута.

През миналия сезон първенецът на Испания стигна до четвъртфиналите в турнира, а нидерландците дори не се класираха за основната фаза, защото отпаднаха още в квалификациите.

Барса започна новия сезон в Ла Лига с четири поредни победи и общо 17 отбелязани гола. Фейенорд пък вече допусна две грешки в изминалите пет кръга в Ередивизи.

Сега Родри е титуляр за “блаугранас” във втори пореден двубой, а за първи път след завръщането си в клуба от началото излиза и Жоао Кансело. Карим Адейеми започва в атака до Ямал и Рафиня, а намиращите се в изключителна форма Фермин Лопес и Чави Еспарт са на пейката.

Наставник на Фейенорд е бившият футболист на Барса Джовани ван Бронкхорст. Интересното е, че сред титулярите си той залага на трима испанци, сред които и юношата на каталунците Мика Мармол.

Барселона влетя перфектно в мача с попадение за 1:0 още в третата минута. Точен беше капитанът Рафиня, след като преодоля трима играчи на съперника.

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