Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ си изля гнева върху Слован, Феран Торес блесна с хеттрик

ПСЖ си изля гнева върху Слован, Феран Торес блесна с хеттрик

  • 9 сеп 2026 | 23:53
  • 2110
  • 0
ПСЖ си изля гнева върху Слован, Феран Торес блесна с хеттрик

Носителят на трофея в Шампионската лига през последните два сезона Пари Сен Жермен започна тазгодишното си участие в турнира с разгромна победа. Парижани сразиха гостуващия Слован (Братислава) с 6:1, а новото попълнение Феран Торес реализира хеттрик. Другите два гола за отбора на Луис Енрике вкара Усман Дембеле.

Футболистите на ПСЖ бяха амбицирани да сложат край на серията си от негативни резултати. Те нямаха победа в последните си 4 мача, след като загубиха от Ланс финала за Суперкупа на Франция, а след това взеха само 2 точки от двубоите срещу Рен, Лил и Монако в Лига 1.

Шанс да започне пт първата минута получи украинският защитник Иля Забарний, а капитанът Маркиньос остана на пейката. Жоао Невеш, Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе също не взеха участие в мача, а в средата на терена до Витиня и Фабиан Руис действаше младокът Дро Фернандес.

След няколко пропуска в началото, Усман Дембеле откри резултата в 17-ата минута. Мощен шут на Нуно Мендеш срещна гредата, а отскочилата топка попадна на крака на носителя на "Златната топка", който не сгреши - 1:0. Малко по-късно френският национал беше точен отново, този път с глава.

В 31-вата минута Дембеле асистира на Феран Торес, който вкара трети гол за парижани. те завършиха първото полувреме 21 отправени удара, от които 7 в очертанията на вратата.

Веднага след почивката Манес Аклиуш направи впечатляващ рейд през центъра и комбинира с Феран Торес, а героят на Испания от финала на Мондиал 2026 майсторски преодоля Доминик Такач за 4:0. Привлеченият от Барселона нападател оформи хеттрика си в 57-ата минута след ново взаимодействие с Дембеле.

Веднага след подновяването на играта Сюлейман Камара от Слован проби по аутлинията и от малък ъгъл разстреля Матвей Сафонов. Последваха пет смени в състава на ПСЖ и по-разсеяна игра на домакините. Те обаче стигнаха и до шести гол, дело на Фабиан Руис в 87-ата минута.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Хеттрик на Демирович даде отличен старт на Щутгарт

Хеттрик на Демирович даде отличен старт на Щутгарт

  • 9 сеп 2026 | 21:44
  • 1986
  • 0
Барселона не се укроти и в Шампионската лига - нова "петица" за начало на битката

Барселона не се укроти и в Шампионската лига - нова "петица" за начало на битката

  • 9 сеп 2026 | 21:39
  • 29633
  • 25
Скалони е пред раздяла с Аржентина, федерацията се опитва да го разубеди

Скалони е пред раздяла с Аржентина, федерацията се опитва да го разубеди

  • 9 сеп 2026 | 21:33
  • 2103
  • 3
Франция също оттегля подкрепата си за Джани Инфантино

Франция също оттегля подкрепата си за Джани Инфантино

  • 9 сеп 2026 | 21:11
  • 2326
  • 2
Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

  • 9 сеп 2026 | 23:54
  • 9514
  • 21
Арсенал пропусна много, но все пак успя да прониже Наполи

Арсенал пропусна много, но все пак успя да прониже Наполи

  • 9 сеп 2026 | 23:54
  • 7191
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

  • 9 сеп 2026 | 20:29
  • 260539
  • 1254
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

  • 9 сеп 2026 | 20:30
  • 76243
  • 77
Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

  • 9 сеп 2026 | 21:12
  • 32332
  • 242
Веласкес: Отговорността за играта след почивката е моя

Веласкес: Отговорността за играта след почивката е моя

  • 9 сеп 2026 | 21:29
  • 19321
  • 88
Шампионската лига отново не разочарова, фаворитите бяха безупречни

Шампионската лига отново не разочарова, фаворитите бяха безупречни

  • 9 сеп 2026 | 23:59
  • 10039
  • 1
Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

  • 9 сеп 2026 | 23:54
  • 9514
  • 21