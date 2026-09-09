ПСЖ си изля гнева върху Слован, Феран Торес блесна с хеттрик

Носителят на трофея в Шампионската лига през последните два сезона Пари Сен Жермен започна тазгодишното си участие в турнира с разгромна победа. Парижани сразиха гостуващия Слован (Братислава) с 6:1, а новото попълнение Феран Торес реализира хеттрик. Другите два гола за отбора на Луис Енрике вкара Усман Дембеле.

Футболистите на ПСЖ бяха амбицирани да сложат край на серията си от негативни резултати. Те нямаха победа в последните си 4 мача, след като загубиха от Ланс финала за Суперкупа на Франция, а след това взеха само 2 точки от двубоите срещу Рен, Лил и Монако в Лига 1.

Шанс да започне пт първата минута получи украинският защитник Иля Забарний, а капитанът Маркиньос остана на пейката. Жоао Невеш, Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе също не взеха участие в мача, а в средата на терена до Витиня и Фабиан Руис действаше младокът Дро Фернандес.

След няколко пропуска в началото, Усман Дембеле откри резултата в 17-ата минута. Мощен шут на Нуно Мендеш срещна гредата, а отскочилата топка попадна на крака на носителя на "Златната топка", който не сгреши - 1:0. Малко по-късно френският национал беше точен отново, този път с глава.

В 31-вата минута Дембеле асистира на Феран Торес, който вкара трети гол за парижани. те завършиха първото полувреме 21 отправени удара, от които 7 в очертанията на вратата.

Веднага след почивката Манес Аклиуш направи впечатляващ рейд през центъра и комбинира с Феран Торес, а героят на Испания от финала на Мондиал 2026 майсторски преодоля Доминик Такач за 4:0. Привлеченият от Барселона нападател оформи хеттрика си в 57-ата минута след ново взаимодействие с Дембеле.

Веднага след подновяването на играта Сюлейман Камара от Слован проби по аутлинията и от малък ъгъл разстреля Матвей Сафонов. Последваха пет смени в състава на ПСЖ и по-разсеяна игра на домакините. Те обаче стигнаха и до шести гол, дело на Фабиан Руис в 87-ата минута.

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Снимки: Gettyimages