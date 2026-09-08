Огромна испанска доминация сред номинираните за “Най-добър треньор”

Вече са ясни и номинациите за престижната награда “Най-добър треньор” за изминалия сезон, част от церемонията за “Златната топка” на списание “Франс Футбол”.

Обявиха петте клуба, които ще спорат за "Клуб на годината" в класацията на "Златната топка", два са големи изненадващи

Прави впечатление тоталната доминация на Испания сред номинираните, като цели четирима от петимата са от иберийската страна.

Nominated for the 2026 Men's Coach of the Year ⬇️



Mikel Arteta - Arsenal

Luis de la Fuente - Spain national team

Unai Emery - Aston Villa

Vincent Kompany - Bayern Munich

Luis Enrique - Paris-SG pic.twitter.com/pP1pYnK9sl — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Сред тях са миналогодишният победител в анкетата Луис Енрике, който изведе своя Пари Сен Жермен до триумф в Шампионската лига за втора поредна година, а Луис де ла Фуенте направи Испания световен шампион. Междувременно Микел Артета спечели историческа титла във Висшата лига с Арсенал, а Унай Емери отново триумфира в Лига Европа, този път начело на Астън Вила.

Единственият треньор сред номинираните, който не е испанец, е наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани, който взе дубъл с баварците и достигна до полуфиналите в Шампионската лиха, където бе отстранен от ПСЖ.

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