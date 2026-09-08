Огромна испанска доминация сред номинираните за “Най-добър треньор”

Вече са ясни и номинациите за престижната награда “Най-добър треньор” за изминалия сезон, част от церемонията за “Златната топка” на списание “Франс Футбол”.
Обявиха петте клуба, които ще спорат за "Клуб на годината" в класацията на "Златната топка", два са големи изненадващи
Прави впечатление тоталната доминация на Испания сред номинираните, като цели четирима от петимата са от иберийската страна.
Сред тях са миналогодишният победител в анкетата Луис Енрике, който изведе своя Пари Сен Жермен до триумф в Шампионската лига за втора поредна година, а Луис де ла Фуенте направи Испания световен шампион. Междувременно Микел Артета спечели историческа титла във Висшата лига с Арсенал, а Унай Емери отново триумфира в Лига Европа, този път начело на Астън Вила.
Единственият треньор сред номинираните, който не е испанец, е наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани, който взе дубъл с баварците и достигна до полуфиналите в Шампионската лиха, където бе отстранен от ПСЖ.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google