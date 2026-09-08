Флик преди старта на Барселона в ШЛ: Не е лесно да има добра атмосфера в съблекалнята, има някои, които може и да не са доволни

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешното домакинство на Фейенорд в първия мач от основната фаза на Шампионската лига.
Европейската амбиция и ролята на Родри
„Има много опитни играчи. Важното е отборът. Всички трябва да даваме всичко от себе си всеки ден. Имаме четири победи в четири мача, а това не е лесно. Има играчи, които може да не са доволни от ситуацията си, и за да играеш, трябва да се доказваш. Нивото ни на игра е същото, което виждам и на тренировките. Трябва да продължим така.“
Възстановяването на Френки де Йонг
„Той е страхотен, качествен играч, който се възстановява добре от контузията си и работи по план. Надявам се скоро да мога да разчитам на него, може би след паузата за националните отбори.“
"Златната топка“
„Разбира се, имаме много фантастични играчи и бих бил много щастлив, ако някой от тях спечели „Златната топка“. Това не е моя работа. Важното е отношението и манталитетът в ежедневието. Няколко от тях могат да я спечелят.“
Стилът на игра
„Адаптираме се към съперника, не прекалено, но го правим. Това ни донесе много добри резултати през последните две години. Миналата година срещу Атлетико ни беше по-трудно. Ще видим, но засега съм доволен от това, което виждам.“
Адаптацията на Гордън
„Като нападател той иска да вкарва голове, да създава положения и да дава последния пас. Това също е много важно. Ще започне да вкарва. Много съм доволен от представянето му в защита и в атака.“
Ламин като ключов фактор в Европа
„Разбира се. Той може сам да решава мачове. И обича да се усъвършенства всеки ден. Наслаждава се, включително и на новата си роля на капитан. Това е важно, за да покаже най-доброто си ниво.“
Стойността на Ла Лига
„Разбира се, че има стойност. Нашата мечта е да спечелим трета поредна титла в Ла Лига, работим за това, което е нещо специално.“
Атмосферата в съблекалнята
„Не е лесно да я поддържаш винаги, защото трябва да решавам кои са титуляри и кои не. Но това е нашата работа. Винаги се опитвам да говоря с играчите, особено с тези, които не играят. Трябва да сме позитивни и да си помагаме, независимо дали играеш или не.“
За съдийството
„Това не е моя работа. Стандартното качество на съдийството е много добро в Ла Лига и в Шампионската лига и нямам какво да им кажа. Не винаги им е лесно. Опитвам се да запазвам спокойствие с тях и да ги подкрепям.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago