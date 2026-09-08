Флик преди старта на Барселона в ШЛ: Не е лесно да има добра атмосфера в съблекалнята, има някои, които може и да не са доволни

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешното домакинство на Фейенорд в първия мач от основната фаза на Шампионската лига.

Европейската амбиция и ролята на Родри

„Има много опитни играчи. Важното е отборът. Всички трябва да даваме всичко от себе си всеки ден. Имаме четири победи в четири мача, а това не е лесно. Има играчи, които може да не са доволни от ситуацията си, и за да играеш, трябва да се доказваш. Нивото ни на игра е същото, което виждам и на тренировките. Трябва да продължим така.“

🎙️Flick on levels of satisfaction in the dressing room.



🗣️: “It’s not easy to maintain it all the time because I have to decide who starts and who doesn’t. But that’s our job.



I always try to talk to the players, especially those who don’t play. You have to stay positive and… pic.twitter.com/JyXWMwxvLn — Barça Buzz (@Barca_Buzz) September 8, 2026

Възстановяването на Френки де Йонг

„Той е страхотен, качествен играч, който се възстановява добре от контузията си и работи по план. Надявам се скоро да мога да разчитам на него, може би след паузата за националните отбори.“

"Златната топка“

„Разбира се, имаме много фантастични играчи и бих бил много щастлив, ако някой от тях спечели „Златната топка“. Това не е моя работа. Важното е отношението и манталитетът в ежедневието. Няколко от тях могат да я спечелят.“

🎙️Flick on Lamine Yamal as a key factor in UCL.



🗣️: “Of course. He can decide matches on his own. And he loves improving day by day.



He also enjoys his new role as captain. That’s important for him to reach his maximum level.” pic.twitter.com/8klJ8Iyr3J — Barça Buzz (@Barca_Buzz) September 8, 2026

Стилът на игра

„Адаптираме се към съперника, не прекалено, но го правим. Това ни донесе много добри резултати през последните две години. Миналата година срещу Атлетико ни беше по-трудно. Ще видим, но засега съм доволен от това, което виждам.“

Адаптацията на Гордън

„Като нападател той иска да вкарва голове, да създава положения и да дава последния пас. Това също е много важно. Ще започне да вкарва. Много съм доволен от представянето му в защита и в атака.“

🎙️Flick on the Ballon d’Or Awards.



🗣️: “Of course, we have many fantastic players, and I would be very happy if any of them wins the Ballon d’Or.



That’s not my job. What’s important is the attitude and mentality on a day-to-day basis. Several of them could win it.” pic.twitter.com/OmVfi8BpZm — Barça Buzz (@Barca_Buzz) September 8, 2026

Ламин като ключов фактор в Европа

„Разбира се. Той може сам да решава мачове. И обича да се усъвършенства всеки ден. Наслаждава се, включително и на новата си роля на капитан. Това е важно, за да покаже най-доброто си ниво.“

Стойността на Ла Лига

„Разбира се, че има стойност. Нашата мечта е да спечелим трета поредна титла в Ла Лига, работим за това, което е нещо специално.“

🎙️Flick on the standard of refereeing in UCL and LaLiga.



🗣️: “This isn’t really my area. The standard of refereeing is very good in La Liga and in the Champions League, and I have nothing to say to them.



It’s not always easy for them. I try to remain calm with them and give… pic.twitter.com/ga0CxITQcT — Barça Buzz (@Barca_Buzz) September 8, 2026

Атмосферата в съблекалнята

„Не е лесно да я поддържаш винаги, защото трябва да решавам кои са титуляри и кои не. Но това е нашата работа. Винаги се опитвам да говоря с играчите, особено с тези, които не играят. Трябва да сме позитивни и да си помагаме, независимо дали играеш или не.“

За съдийството

„Това не е моя работа. Стандартното качество на съдийството е много добро в Ла Лига и в Шампионската лига и нямам какво да им кажа. Не винаги им е лесно. Опитвам се да запазвам спокойствие с тях и да ги подкрепям.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago