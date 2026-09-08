Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Открита тренировка на националния отбор по бокс преди Европейското
  1. Шампионска лига
  2. Барселона
  3. Флик преди старта на Барселона в ШЛ: Не е лесно да има добра атмосфера в съблекалнята, има някои, които може и да не са доволни

Флик преди старта на Барселона в ШЛ: Не е лесно да има добра атмосфера в съблекалнята, има някои, които може и да не са доволни

  • 8 сеп 2026 | 14:58
  • 911
  • 2

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешното домакинство на Фейенорд в първия мач от основната фаза на Шампионската лига.

Европейската амбиция и ролята на Родри

„Има много опитни играчи. Важното е отборът. Всички трябва да даваме всичко от себе си всеки ден. Имаме четири победи в четири мача, а това не е лесно. Има играчи, които може да не са доволни от ситуацията си, и за да играеш, трябва да се доказваш. Нивото ни на игра е същото, което виждам и на тренировките. Трябва да продължим така.“

Възстановяването на Френки де Йонг

„Той е страхотен, качествен играч, който се възстановява добре от контузията си и работи по план. Надявам се скоро да мога да разчитам на него, може би след паузата за националните отбори.“

"Златната топка“

„Разбира се, имаме много фантастични играчи и бих бил много щастлив, ако някой от тях спечели „Златната топка“. Това не е моя работа. Важното е отношението и манталитетът в ежедневието. Няколко от тях могат да я спечелят.“

Стилът на игра

„Адаптираме се към съперника, не прекалено, но го правим. Това ни донесе много добри резултати през последните две години. Миналата година срещу Атлетико ни беше по-трудно. Ще видим, но засега съм доволен от това, което виждам.“

Адаптацията на Гордън

„Като нападател той иска да вкарва голове, да създава положения и да дава последния пас. Това също е много важно. Ще започне да вкарва. Много съм доволен от представянето му в защита и в атака.“

Ламин като ключов фактор в Европа

„Разбира се. Той може сам да решава мачове. И обича да се усъвършенства всеки ден. Наслаждава се, включително и на новата си роля на капитан. Това е важно, за да покаже най-доброто си ниво.“

Стойността на Ла Лига

„Разбира се, че има стойност. Нашата мечта е да спечелим трета поредна титла в Ла Лига, работим за това, което е нещо специално.“

Атмосферата в съблекалнята

„Не е лесно да я поддържаш винаги, защото трябва да решавам кои са титуляри и кои не. Но това е нашата работа. Винаги се опитвам да говоря с играчите, особено с тези, които не играят. Трябва да сме позитивни и да си помагаме, независимо дали играеш или не.“

За съдийството

„Това не е моя работа. Стандартното качество на съдийството е много добро в Ла Лига и в Шампионската лига и нямам какво да им кажа. Не винаги им е лесно. Опитвам се да запазвам спокойствие с тях и да ги подкрепям.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Хърватската легенда Ракитич посочи своя фаворит в ШЛ

Хърватската легенда Ракитич посочи своя фаворит в ШЛ

  • 8 сеп 2026 | 15:32
  • 710
  • 0
Лаутаро Мартинес обяви подкрепата си за Хулиан Алварес в спора му с Атлетико Мадрид

Лаутаро Мартинес обяви подкрепата си за Хулиан Алварес в спора му с Атлетико Мадрид

  • 8 сеп 2026 | 15:29
  • 602
  • 0
От Ливърпул обявиха нова ера за клуба: нов спонсор ще "изгрее" на фланелката от следващата година

От Ливърпул обявиха нова ера за клуба: нов спонсор ще "изгрее" на фланелката от следващата година

  • 8 сеп 2026 | 15:03
  • 2828
  • 1
Бивша звезда на Реал Мадрид съвсем близо до тим от Серия Б, Неста ще му е треньор

Бивша звезда на Реал Мадрид съвсем близо до тим от Серия Б, Неста ще му е треньор

  • 8 сеп 2026 | 14:32
  • 1136
  • 0
Огромна испанска доминация сред номинираните за “Най-добър треньор”

Огромна испанска доминация сред номинираните за “Най-добър треньор”

  • 8 сеп 2026 | 14:03
  • 806
  • 1
Футболист от долните дивизии в Англия бе избран за крал на Уганда

Футболист от долните дивизии в Англия бе избран за крал на Уганда

  • 8 сеп 2026 | 13:57
  • 3516
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

  • 8 сеп 2026 | 12:05
  • 57677
  • 317
Официално: ЦСКА взе играч на Дери Сити

Официално: ЦСКА взе играч на Дери Сити

  • 8 сеп 2026 | 13:37
  • 12722
  • 17
Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

  • 8 сеп 2026 | 14:11
  • 11447
  • 13
ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

  • 8 сеп 2026 | 13:44
  • 17090
  • 33
Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

  • 8 сеп 2026 | 11:15
  • 20806
  • 69
Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

  • 8 сеп 2026 | 15:00
  • 37078
  • 28