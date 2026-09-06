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Флик след 5:0: Винаги можем да се подобряваме, нищо никога не е перфектно

  • 6 сеп 2026 | 20:15
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Наставникът на Барселона Ханзи Флик анализира двубоя срещу Валенсия, спечелен по категоричен начин от шампионите с 5:0. Ето какво заяви германецът по редица теми:

За двубоя
Беше фантастично. Доминирахме в мача от самото начало. Контролирахме и доминирахме. Това искам да виждам.

За головете
За мен най-важни са трите точки, но имаме качество на терена. Можем да атакуваме добре срещу ниско разположени блокове, особено при тази температура.

За нападателите
Нищо не се е променило. Имаме много качество в атака, както и в халфовата линия. Щастлив съм, че Педри вкара. Имаме качеството да създаваме положения и това е добре.

За състава
Имаме много футболисти с голяма класа и трябва да се справям с това. Не е лесно. Във футбола нещата се променят много бързо. Много съм доволен от минутите на Олмо, който винаги иска повече. И го прави, влизайки от пейката и вземайки най-добрите решения за отбора.

За Фермин Лопес
Той има много интензивност както в наказателното поле, така и извън него. Отнема топки. Понякога греши, но се справя много добре.

За Родри
Щастливи сме, че е в нашия отбор – заради това, което прави с топката и заради отбора. Но искам да подчертая и добрата работа на Марк Бернал. Той се подобрява. Родри е невероятен не само на терена, но и в съблекалнята. Той е лидер.

За жълтите картони
Първият жълт картон на Кубарси трябваше да бъде показан. Така е и трябва да го приемем. Съдията направи страхотен мач.

За подобряването на играта
След 0:5 продължихме да атакуваме, да атакуваме и да атакуваме. Искам да контролираме повече срещите. Трябва да пестим енергия. Винаги можем да се подобряваме, нищо никога не е перфектно.

За Ламин Ямал
Вчера тренира и нямаше проблеми. Тази сутрин разговаряхме и той ми каза, че може да играе и че се чувства добре.

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