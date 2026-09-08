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Голям талант от Ла Масия приключва с футбола

  • 8 сеп 2026 | 08:58
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Голям талант от Ла Масия приключва с футбола

Испанският футболист Кристиан Тейо сложи край на професионалната си кариера на 35 години. Бързоногият нападател изигра над 500 състезателни мача през кариерата си и игра в Испания, Португалия, Италия, САЩ и на Арабския полуостров. Най-значима следа оставя в Барселона и Бетис Севиля, но носи и екипите на Порто и Фиорентина. Последният клуб на родения в Сабадел футболист беше Палм Сити от Обединените арабски емирства.

„Днес е един от онези трудни дни в живота на всеки футболист. Дойде време да се сбогувам с професионалния футбол“, обяви Тельо своето решение.

Първите си големи футболни стъпки той прави в академията на Барселона – Ла Масия. В юношеските си години напуска каталунския клуб и през Дам стига до Еспаньол, но през 2010 г. се завръща на Камп Ноу.

Година по-късно вече получава шанс в първия отбор. На лявото крило впечатлява най-вече със скоростта си, директността и пробивите зад защитната линия. Не се страхува от единоборства и след като си осигури пространство, успява веднага да ускори играта към наказателното поле на противника.

За „блаугранас“ Тейо изиграва 87 състезателни мача и отбелязва 20 гола. В атака обаче се бори за място във време, когато каталунският гранд разполага с изключително силна конкуренция, и в крайна сметка не успява да си извоюва позиция на постоянен титуляр.

С Барселона печели титлата в Ла Лига, Купата на Краля и Суперкупата на Испания. Впоследствие търси повече игрово време под наем в Порто и Фиорентина.

През лятото на 2017 г. преминава в Бетис Севиля, където прекарва пет сезона и става неизменна част от отбора. След напускането на Испания опитва късмета си и в американската МЛС с екипа на Лос Анджелис ФК.

Краят на кариерата му е свързан с Близкия изток. Играе за саудитските Ал-Фатех и Ал-Ороба, като последната му спирка е клубът Палм Сити в Обединените арабски емирства.

Тейо записва и един мач за мъжкия национален отбор на Испания. По-значим успех постига с младежкия състав, с който през 2013 г. печели титлата европейски шампион до 21 години. Представя страната си и на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г.

„Напускам със спокойствието, че дадох всичко от себе си на този спорт, и с огромна гордост от пътя, който изминах“, сбогува се бившият нападател на Барселона.

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