Родри – трансферът, от който Барселона не знаеше, че се нуждае

Жорди Кардеро, "Мундо Депортиво"



Докато Барселона преследваше Хулиан Алварес, Деко се възползва от несигурността в Реал Мадрид, за да подпише с Родри (30 г.). Сделката, поради своята цена, изглеждаше, че ще ограничи възможностите за привличане на нападател от най-висока класа. В крайна сметка Барса затвори пазара, като допълни състава си с Габриел Жезус, а само след един мач като титуляр Родри вече показа, че е играчът, от който отборът се нуждае, макар и да не фигурираше в списъка с кандидати.

Rodri Hernandez vs Valencia CF



First Start for Barça pic.twitter.com/VZMQZqcBgQ — 🕊️ (@MagicalXavi) September 6, 2026

Родри бе представен като футболист, способен да донесе опит в една млада съблекалня и, наред с други неща, да подпомогне развитието на Марк Бернал. Точно това коментира и Ханзи Флик в залата за пресконференции. След първите му две появи треньорът му гласува доверие като титуляр на „Местая“. Мачът на Родри не само беше безупречен, но и разсея съмненията на онези, които в контекста на националния отбор се съмняваха в съвместимостта му с Педри. „Винаги се казва, че с Родри не се сработваме, но истината е, че е много удобно да се играе с него, ще се разбираме много добре“, заяви канарският халф след мача.

През първите минути Педри и Родри редуваха дистанцията помежду си. По правило Родри се позиционираше по-близо до началото на атаките, докато Педри добави няколко метра към своята зона на влияние в средата на терена. Това не им попречи да разменят ролите си в някои ситуации. По време на мача комуникацията между тях беше постоянна, както и тази на Родри с централните защитници, изчислявайки разстоянието между линиите в моментите на преса. Родри и Педри се търсеха и се намираха. Родри беше играчът, на когото Педри подаде най-много пасове (16), а връзката в обратна посока беше още по-силна (19).

Барселона на Ханзи Флик е отбор, който се представи пред Европа в първия си сезон, демонстрирайки своята голова мощ. Във втория продължи със същата идея. А в настоящия, трети сезон, Флик иска да го направи по-зрял. В този смисъл Родри е ключов. Самокритичното послание на Ханзи на „Местая“ беше, че отборът е трябвало да контролира повече мача след 5:0, за да „пести енергия“. След победата срещу Райо той също наблегна на необходимостта от почивка с топката при благоприятен резултат. Родри е идеалният профил за тази цел.

През първото полувреме имаше една ситуация, в която той получи топката с гръб близо до наказателното си поле, задържа я, докато успя да се обърне и да преодолее пресата на Валенсия с дълъг пас. Родри е контрапунктът на една Барса, която обича да тича. Колкото и парадоксално да звучи, футболистът с най-голямо спокойствие и контрол върху темпото е този, който позволява на играчите в предни позиции да тичат „по-добре“. Голът на Рафиня се роди именно след негова отнета топка и пас в празното пространство.

„Всичко, което прави, има смисъл“, каза Флик, който използва възможността да коментира, че тази ситуация е „добра за Бернал“. „Родри е невероятен. Не само на терена, но и в съблекалнята. Той е абсолютен лидер“, завърши Ханзи. Тези, които го познават най-добре, твърдят, че след началото на сезона му трябват няколко седмици, за да достигне оптимален ритъм. На „Местая“ той написа увода на една история, която е достатъчно вълнуваща, за да бъде следена на всеки три дни.

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