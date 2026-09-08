Новите съдийски директиви в Шампионската лига: по-малко и по-бърз ВАР, без правилото „Престиани“ и още

С началото на основната фаза на Шампионската лига, вече са ясни и насоките и новите правила, които ще трябва да следват реферите на терена и на ВАР.

„Искаме да поставим съдията в центъра на решенията. Не харесваме рефери, които чакат ВАР. Искаме те да взимат решения на терена, а намеса за коригиране на грешки да има само при ясни доказателства.“ Тези думи произнесе Роберто Розети, директор на съдийската комисия към УЕФА, по време на презентацията, състояла се на 27 август в Монте Карло, три часа преди жребия за груповата фаза на Шампионската лига.

🗒️ Nuevas directrices arbitrales en la Champions: menos VAR y sin 'ley Prestianni'



✍️ @sergisoleMD https://t.co/3Uj1Cfzzb3 pic.twitter.com/DY65HhiiWG — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 8, 2026

УЕФА актуализира протокола за прилагане на правилата на играта в европейския футбол, включително и в местните първенства: „Трябва да бъдем последователни и координирани във всички турнири, независимо дали са в Азербайджан, Англия, Финландия, Франция или Турция.“ Розети даде за пример словенеца Славко Винчич, на когото не му трепна ръката да изгони с директен червен картон Енцо Фернандес за влизането му срещу Пау Кубарси на финала на Световното първенство, без да чака ВАР. „Искаме съдийство като това на Винчич“, заяви той.

Основният принцип, включително и за отговорниците за ВАР, е пределно ясен и ще бъде повтарян на срещите преди всеки кръг от европейските турнири: „Искаме нула грешки при намеса на ВАР. ВАР трябва да бъде предвидим.“ Играчите също са запознати с новите директиви на УЕФА чрез информационни срещи със съдийската колегия в началото на сезона, като се набляга на някои от тях.

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За широката публика УЕФА създаде на своя уебсайт платформата „Clear Line“ – видеотека с отворен достъп до ръководството, предоставено на съдиите и ВАР, за последователно прилагане на правилата в Европа. Тя включва над 100 видеоклипа със ситуации, събирани в продължение на осем години, с ясни примери кога ВАР трябва да се намесва и кога не.

Ето и кои ще са основните насоки, които реферите ще трябва да спазват, представени подробно от "Мундо Депортиво".

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Преразглеждане на нормална скорост

УЕФА не иска преразглежданията да се проточват безкрайно. Максималното време е между 30 и 90 секунди от момента на установяване на нарушението. След това се предвиждат две или три повторения от близък ъгъл на камерата с наполовина по-ниска скорост, последвани от по-широк ъгъл с две или три повторения на нормална скорост, за да се наблюдава ситуацията преди, по време и след самото нарушение. Целта е да се оцени интензивността, динамиката на движението, силата на удара и всякакви тактически съображения.

Погрешна идентификация

ВАР може да преразгледа погрешна идентификация, ако съдията е санкционирал грешен играч за нарушение, което самият той е отсъдил. Решението за самото нарушение не може да бъде преразглеждано, а проверката се ограничава единствено до правилното идентифициране на нарушителя.

✅ 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐫 𝐋𝐢𝐧𝐞: A guide to referee decisions in European football



🎬 Clear Line is UEFA’s refereeing video library, providing unprecedented open access to the guidance we give to referees and VARs to help them apply the Laws of the Game consistently across Europe.



Find… pic.twitter.com/5dHZGGKUPi — UEFA (@UEFA) August 11, 2026

Неправилно отсъдени втори жълти картони

Ако втори жълт картон е показан по очевидно неправилен начин, той може да бъде преразгледан от ВАР, който може да покани съдията да извърши преглед на терена и да го отмени.

Фалове на съперници без топка в игра

ВАР може да се намеси при такива действия, ако става въпрос за свободен удар или корнер и те имат пряко въздействие върху отбелязан гол, отсъдена дузпа или друга санкция. Ако ВАР се намеси, голът, дузпата или санкцията ще бъдат отменени и свободният удар или корнерът ще бъдат изпълнени отново.

Интерпретациите за дузпа

„Уморихме се от интерпретации“, каза Розети, който смята правилото за ясно: ако има спряна топка в наказателното поле и тя бъде ударена от който и да е играч, се счита, че е изпълнен удар от вратата. Следователно, ако след това някой докосне топката с ръка, винаги е дузпа. В миналото издание на Шампионската лига играта с ръка на бранителя на Атлетико Мадрид Марк Пубий в мача с Барселона остана ненаказана от румънския съдия Ищван Ковач. Скандалът създаде прецедент, който не трябва да се повтаря.

#Uefa 🇪🇺

⚖️ UEFA has introduced new refereeing guidelines for the 2026/27 season, with one major principle: more authority for the on-field referee and fewer unnecessary VAR interventions.



UEFA has also launched “Clear Line”, a unified refereeing reference featuring 150+… pic.twitter.com/axKEz8EpVB — Muha El Gadamsi 🇱🇾 (@ElBigMue) September 8, 2026

Без числено неравенство при оказване на помощ на вратаря

Ако играч бъде сменен, той трябва да напусне терена в рамките на десет секунди. Ако не го направи, влизащият на негово място ще трябва да изчака една минута до първото прекъсване на играта. Ако мачът бъде спрян за оказване на медицинска помощ, лекуваният играч трябва да изчака една минута, преди да се върне в игра след подновяването ѝ. Това правило обаче няма да се прилага, ако медицинска помощ се оказва на вратаря, нито ще задължава треньора да избере играч, който да излезе за една минута. В случай на забавяне на удар от вратата с повече от пет секунди, съперникът ще получи право на корнер; ако се забави изпълнение на тъч, притежанието на топката се сменя.

Неправилно отсъдени корнери

В мачовете на УЕФА корнерите ще се превръщат в удари от вратата само в много ясни случаи, когато преразглеждането може да бъде завършено незабавно и без забавяне на подновяването на играта. Неправилно отсъден удар от вратата не може да бъде променен на корнер.

Без правилото „Престиани“

За разлика от ФИФА, УЕФА няма да прилага т.нар. правило „Престиани“ - показване на директен червен картон на футболист, който покрива устата си, докато разговаря със съперник. Съдиите обаче ще имат правото да преценят, че прикриването на комуникацията по този начин представлява неспортсменско поведение и да покажат жълт картон. УЕФА си запазва правото и за допълнителни разследвания или дисциплинарни процедури.

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Само капитанът има право да говори

Единствено капитанът на отбора ще бъде упълномощен да комуникира със съдията. Всеки друг играч, който се обърне към рефера, ще бъде санкциониран с жълт картон.

Напускане на терена в знак на протест

УЕФА няма да се възползва от възможността да показва червен картон на играчи, които напускат терена в знак на протест. Въпреки това се подчертава принципът, вече включен в Правилата на играта, че „...когато отбор е отговорен за прекратяването или прекъсването на мач, защото е останал с по-малко от седем играчи, на този отбор ще бъде присъдена служебна загуба“.

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