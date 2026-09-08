Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Гол след гол: Вижте всички попадения от четвъртия кръг в Елитната група до 17 години

Гол след гол: Вижте всички попадения от четвъртия кръг в Елитната група до 17 години

  • 8 сеп 2026 | 13:09
  • 276
  • 0

Четвъртият кръг в Елитната група до 17 години предложи интересни двубои и общо 28 попадения. Голове имаше във всяка една от осемте срещи.

Най-убедителната победа постигна Септември, който се наложи с 8:0 при гостуването си на Нефтохимик. Лудогорец победи Арда с 5:0, а Славия осъществи обрат и спечели с 3:1 срещу Левски.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от четвъртия кръг на първенството.

Насладете се на головете от четвъртия кръг в Елитната група до 17 години!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: очакват се сделки в топ отборите на България

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: очакват се сделки в топ отборите на България

  • 8 сеп 2026 | 13:35
  • 28640
  • 26
30 000 аплодираха бивш вратар на ЦСКА

30 000 аплодираха бивш вратар на ЦСКА

  • 8 сеп 2026 | 09:32
  • 9009
  • 4
Венцеслав Иванов: Закономерен резултат

Венцеслав Иванов: Закономерен резултат

  • 8 сеп 2026 | 08:21
  • 1199
  • 0
Димитър Трендафилов: Затвърдихме доброто начало

Димитър Трендафилов: Затвърдихме доброто начало

  • 8 сеп 2026 | 08:14
  • 754
  • 1
Диан Георгиев: Добре тръгна сезона за ФК Рилци

Диан Георгиев: Добре тръгна сезона за ФК Рилци

  • 8 сеп 2026 | 08:06
  • 825
  • 0
Още две от звездите на Левски подписват нови договори

Още две от звездите на Левски подписват нови договори

  • 8 сеп 2026 | 01:42
  • 4509
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

  • 8 сеп 2026 | 12:05
  • 39733
  • 162
Официално: ЦСКА взе играч на Дери Сити

Официално: ЦСКА взе играч на Дери Сити

  • 8 сеп 2026 | 13:37
  • 156
  • 0
Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

  • 8 сеп 2026 | 11:15
  • 13334
  • 52
Летният трансферен прозорец в България затваря днес: очакват се сделки в топ отборите на България

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: очакват се сделки в топ отборите на България

  • 8 сеп 2026 | 13:35
  • 28640
  • 26
Янев: Изпълних всичко, за което бях поставен, атаката срещу мен е чудовищна, брутална

Янев: Изпълних всичко, за което бях поставен, атаката срещу мен е чудовищна, брутална

  • 8 сеп 2026 | 12:38
  • 6540
  • 17
Българската федерация по баскетбол има нов кандидат за президент

Българската федерация по баскетбол има нов кандидат за президент

  • 8 сеп 2026 | 09:39
  • 8522
  • 5