Гол след гол: Вижте всички попадения от четвъртия кръг в Елитната група до 17 години

Четвъртият кръг в Елитната група до 17 години предложи интересни двубои и общо 28 попадения. Голове имаше във всяка една от осемте срещи.

Най-убедителната победа постигна Септември, който се наложи с 8:0 при гостуването си на Нефтохимик. Лудогорец победи Арда с 5:0, а Славия осъществи обрат и спечели с 3:1 срещу Левски.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от четвъртия кръг на първенството.

Насладете се на головете от четвъртия кръг в Елитната група до 17 години!

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