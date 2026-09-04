Драма в НСА! Национал U17 с девет души и две спасени дузпи измъкна точка срещу ЦСКА U17

Национал и ЦСКА завършиха 1:1 в драматичен двубой от четвъртия кръг на Елитната група до 17 години. Срещата се игра на изкуствения терен на Националната спортна академия, а двата отбора предложиха много емоции, две спасени дузпи, два червени картона и греда в заключителните минути.

ЦСКА започна по-добре двубоя и в 41-ата минута получи отлична възможност да поведе. Кристиян Митрушев бе фаулиран в наказателното поле и главният съдия посочи бялата точка. С изпълнението се нагърби Марк Илков, но вратарят на Национал Денислав Христов се намеси отлично и спаси дузпата.

Въпреки пропуска „червените“ все пак успяха да поведат преди почивката. В добавеното време на първата част Кристиян Митрушев завърши хубава атака и откри резултата за 0:1.

След почивката ЦСКА продължи да бъде по-активният отбор, а в 75-ата минута гостите получиха втора дузпа. След грешка в отбраната на Национал вратарят Денислав Христов извърши нарушение в наказателното поле и получи директен червен картон. На вратата застана резервният страж на Национал Велислав Николов, който трябваше веднага да се изправи срещу изпълнителя на дузпата. Той обаче се превърна в герой, след като също успя да отрази удара от бялата точка и запази надеждите на своя отбор.

С човек по-малко Национал не се предаде и в 85-ата минута стигна до изравняване. Алекс Ахмедов се разписа за 1:1 и върна домакините в двубоя.

Драмата продължи и в добавеното време. ЦСКА бе на сантиметри от победното попадение, след като удар на „червените“ срещна гредата. В заключителните секунди Давид Йорданов от Национал получи втори жълт картон и също бе изгонен, оставяйки своя тим с девет души на терена.

Въпреки численото си предимство ЦСКА не успя да стигне до победен гол и Национал удържа равенството – 1:1 в един от най-драматичните двубои от четвъртия кръг на Елитната група до 17 години.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google