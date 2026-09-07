Два бързи гола донесоха победата на Черно море срещу Ботев Пловдив в Елитната група до 17 години

Черно море победи Ботев Пловдив с 2:0 в двубой от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се игра на стадион „Корабостроител“ във Варна.

Първото полувреме завърши без отбелязани попадения, а нулевото равенство се запази и в началото на втората част.

„Моряците“ решиха срещата с два гола в рамките на само две минути. Страцимир Спасов откри резултата в 68-ата минута, а в 70-ата Александър Мартинов удвои преднината на домакините.

До края Ботев не успя да намери път към противниковата врата и Черно море се поздрави с победата, запазвайки суха мрежа.

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