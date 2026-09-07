Септември разгроми Нефтохимик с 8:0 при U17

Септември София постигна категорична победа с 8:0 при гостуването си на Нефтохимик в среща от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Двубоят се игра на изкуствения терен във Ветрен.

Гостите поведоха още в 12-ата минута с попадение на Теодор Доцев. До почивката Борис Гозов се разписа два пъти – в 35-ата и 36-ата минута, и Септември се оттегли при аванс от 3:0.

През второто полувреме столичният тим продължи да доминира. Георги Целов отбеляза в 56-ата минута, а четири минути по-късно Борис Гозов оформи своя хеттрик.

В заключителната част на срещата блесна Божидар Стефанов. Той се разписа в 69-ата и 75-ата минута, а в 90-ата оформи крайното 8:0 и също завърши двубоя с хеттрик.

Така Септември София записа убедителен успех, а Борис Гозов и Божидар Стефанов се отличиха с по три попадения.

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