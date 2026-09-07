Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София) U17
  3. Септември разгроми Нефтохимик с 8:0 при U17

Септември разгроми Нефтохимик с 8:0 при U17

  • 7 сеп 2026 | 17:50
  • 390
  • 0
Септември разгроми Нефтохимик с 8:0 при U17

Септември София постигна категорична победа с 8:0 при гостуването си на Нефтохимик в среща от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Двубоят се игра на изкуствения терен във Ветрен.

Гостите поведоха още в 12-ата минута с попадение на Теодор Доцев. До почивката Борис Гозов се разписа два пъти – в 35-ата и 36-ата минута, и Септември се оттегли при аванс от 3:0.

През второто полувреме столичният тим продължи да доминира. Георги Целов отбеляза в 56-ата минута, а четири минути по-късно Борис Гозов оформи своя хеттрик.

В заключителната част на срещата блесна Божидар Стефанов. Той се разписа в 69-ата и 75-ата минута, а в 90-ата оформи крайното 8:0 и също завърши двубоя с хеттрик.

Така Септември София записа убедителен успех, а Борис Гозов и Божидар Стефанов се отличиха с по три попадения.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Димитър Христолов донесе драматична победа на Локомотив Пловдив U18

Димитър Христолов донесе драматична победа на Локомотив Пловдив U18

  • 7 сеп 2026 | 15:37
  • 1058
  • 1
Невен Венков: Беше важно да спечелим

Невен Венков: Беше важно да спечелим

  • 7 сеп 2026 | 15:06
  • 668
  • 0
Живко Бояджиев: Излъгаха ни

Живко Бояджиев: Излъгаха ни

  • 7 сеп 2026 | 15:02
  • 846
  • 0
Геша: Закономерна победа

Геша: Закономерна победа

  • 7 сеп 2026 | 14:57
  • 933
  • 3
Локомотив София обърна Национал на НСА при U18

Локомотив София обърна Национал на НСА при U18

  • 7 сеп 2026 | 14:55
  • 631
  • 0
Десислав Дяков: Изиграхме слаб мач

Десислав Дяков: Изиграхме слаб мач

  • 7 сеп 2026 | 14:52
  • 627
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец подписа с пети нов и обяви с кой отбор от Серия А се е преборил за него

Официално: Лудогорец подписа с пети нов и обяви с кой отбор от Серия А се е преборил за него

  • 7 сеп 2026 | 13:39
  • 24756
  • 42
ЦСКА се мести на нова база за милиони

ЦСКА се мести на нова база за милиони

  • 7 сеп 2026 | 10:49
  • 44616
  • 121
Фратрия 1:1 Черноморец (Бургас), "акулите" изравниха

Фратрия 1:1 Черноморец (Бургас), "акулите" изравниха

  • 7 сеп 2026 | 18:00
  • 2251
  • 2
ЦСКА си намери нов десен бек, трябва да го уреди до утре

ЦСКА си намери нов десен бек, трябва да го уреди до утре

  • 7 сеп 2026 | 09:59
  • 36438
  • 101
Колабиралият Росен Божинов с обръщение след инцидента

Колабиралият Росен Божинов с обръщение след инцидента

  • 7 сеп 2026 | 13:20
  • 26818
  • 9
Лудогорец се раздели с четирикратен шампион на България

Лудогорец се раздели с четирикратен шампион на България

  • 7 сеп 2026 | 15:56
  • 11043
  • 12