Два гола на Виктор Терзов при класически успех на Хебър U17

Хебър победи Академик Пловдив с 3:0 в двубой от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се игра на помощния терен на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Първото полувреме завърши без отбелязани попадения. Хебър поведе в 61-вата минута, когато Георги Панев се разписа за 1:0.

Виктор Терзов удвои преднината на домакините в 75-ата минута. Шест минути по-късно футболистът на Академик Иван Прангов получи втори жълт и съответно червен картон.

В 88-ата минута Терзов отбеляза второто си попадение и оформи крайния резултат 3:0.

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