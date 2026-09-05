Славия U17 обърна Левски U17 и нанесе първа загуба на "сините"

Славия победи с 3:1 Левски като гост при U17. Двубоят започна отлично за Левски и още в шестата минута Васил Киров откри резултата в полза на домакините. Радостта на "сините" обаче не продължи дълго. Славия реагира веднага и заигра по-добре, а в 12-ата минута Владимир Речев с хубав удар от далечно разстояние възстанови равенството – 1:1.

"Белите" продължиха да бъдат по-активният отбор и създадоха още няколко добри възможности пред вратата на Левски. В 35-ата минута Георги Димитров се разписа и осъществи пълния обрат за Славия – 1:2. До почивката Левски получи възможност да изравни, но хубав удар на Денислав Костов бе спасен и двата отбора се оттеглиха при аванс от един гол за гостите.

През второто полувреме "сините" вдигнаха оборотите и потърсиха изравнителното попадение. Славия обаче се защитаваше добре, а в 65-ата минута при една от малкото си атаки след почивката стигна до трети гол. Кирил Янков, син на бившия национал Чавдар Янков, бе точен и направи резултата 1:3. Левски не се предаде и продължи да атакува. Красен Крумов получи отлична възможност да върне домакините в мача, след като излезе очи в очи с вратаря Георги Щърков, но стражът на Славия се намеси отлично и спаси.

До края нов гол не падна и Славия се поздрави с победата с 3:1 на "Герена". Успехът донесе първите три точки на "белите" през сезона, докато за Левски това бе първа загуба от началото на първенството в Елитната група до 17 години.

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