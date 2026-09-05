Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски U17
  3. Славия U17 обърна Левски U17 и нанесе първа загуба на "сините"

Славия U17 обърна Левски U17 и нанесе първа загуба на "сините"

  • 5 сеп 2026 | 12:56
  • 187
  • 0
Славия U17 обърна Левски U17 и нанесе първа загуба на "сините"

Славия победи с 3:1 Левски като гост при U17. Двубоят започна отлично за Левски и още в шестата минута Васил Киров откри резултата в полза на домакините. Радостта на "сините" обаче не продължи дълго. Славия реагира веднага и заигра по-добре, а в 12-ата минута Владимир Речев с хубав удар от далечно разстояние възстанови равенството – 1:1.

"Белите" продължиха да бъдат по-активният отбор и създадоха още няколко добри възможности пред вратата на Левски. В 35-ата минута Георги Димитров се разписа и осъществи пълния обрат за Славия – 1:2. До почивката Левски получи възможност да изравни, но хубав удар на Денислав Костов бе спасен и двата отбора се оттеглиха при аванс от един гол за гостите.

През второто полувреме "сините" вдигнаха оборотите и потърсиха изравнителното попадение. Славия обаче се защитаваше добре, а в 65-ата минута при една от малкото си атаки след почивката стигна до трети гол. Кирил Янков, син на бившия национал Чавдар Янков, бе точен и направи резултата 1:3. Левски не се предаде и продължи да атакува. Красен Крумов получи отлична възможност да върне домакините в мача, след като излезе очи в очи с вратаря Георги Щърков, но стражът на Славия се намеси отлично и спаси.

До края нов гол не падна и Славия се поздрави с победата с 3:1 на "Герена". Успехът донесе първите три точки на "белите" през сезона, докато за Левски това бе първа загуба от началото на първенството в Елитната група до 17 години.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Берое взема още един от Пирин

Берое взема още един от Пирин

  • 5 сеп 2026 | 08:58
  • 1704
  • 0
Цветомир Найденов обяви нов: Не е Дани Карвахал, но ще свърши работа

Цветомир Найденов обяви нов: Не е Дани Карвахал, но ще свърши работа

  • 5 сеп 2026 | 08:38
  • 12966
  • 29
Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

  • 5 сеп 2026 | 08:22
  • 11780
  • 52
Труден тест за ЦСКА край морето

Труден тест за ЦСКА край морето

  • 5 сеп 2026 | 07:45
  • 10258
  • 27
Тунчев: Раздадохме се, но допуснахме сериозни грешки

Тунчев: Раздадохме се, но допуснахме сериозни грешки

  • 4 сеп 2026 | 23:35
  • 1348
  • 1
Генчев: Щеше да е пагубно да изпуснем победата

Генчев: Щеше да е пагубно да изпуснем победата

  • 4 сеп 2026 | 23:32
  • 1656
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се раздели с петкратен шампион на България

Лудогорец се раздели с петкратен шампион на България

  • 5 сеп 2026 | 11:57
  • 9035
  • 15
Попитаха за каква сума ЦСКА 1948 е готов да даде една от своите звезди на Левски, Найденов отговори

Попитаха за каква сума ЦСКА 1948 е готов да даде една от своите звезди на Левски, Найденов отговори

  • 5 сеп 2026 | 12:13
  • 10376
  • 5
Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

Левски излиза за победа номер 8, ЦСКА 1948 гони първи успех от 2023-та

  • 5 сеп 2026 | 08:22
  • 11780
  • 52
Труден тест за ЦСКА край морето

Труден тест за ЦСКА край морето

  • 5 сеп 2026 | 07:45
  • 10258
  • 27
Браво! Александър Донски дебютира с победа на US Open

Браво! Александър Донски дебютира с победа на US Open

  • 5 сеп 2026 | 02:26
  • 16919
  • 3
Реал допусна първа загуба след отменен гол, греди и пропусната дузпа

Реал допусна първа загуба след отменен гол, греди и пропусната дузпа

  • 5 сеп 2026 | 00:07
  • 47632
  • 202