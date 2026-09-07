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Лудогорец разгроми Арда с 5:0 при U17

  • 7 сеп 2026 | 17:55
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Лудогорец разгроми Арда с 5:0 при U17

Лудогорец постигна убедителна победа с 5:0 над Арда в среща от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Двубоят се игра на базата „Гнездо на орли“ в Разград.

Домакините поведоха в 16-ата минута, когато Кристиян Иванов откри резултата. Само шест минути по-късно Даниел Тодоров удвои аванса на разградчани.

Лудогорец стигна до трето попадение преди почивката. В 42-ата минута Александър Александров се разписа и оформи резултата 3:0 след първото полувреме.

През втората част домакините продължиха да контролират срещата. Велко Георгиев покачи на 4:0 в 66-ата минута, а четири минути преди края Калоян Стаматов оформи крайното 5:0.

Така Лудогорец записа категоричен успех, отбелязвайки пет безответни попадения във вратата на Арда.

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