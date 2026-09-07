Етър надви Пирин с два късни гола при U17

Етър победи Пирин с 2:0 като гост в двубой от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата се игра на стадион „Рилци“ в Благоевград.

Първото полувреме завърши без отбелязани попадения, а нулевото равенство се запази и през по-голямата част от второто.

Гостите от Велико Търново поведоха в 75-ата минута чрез Димитър Христов. Пирин потърси изравняването, но в добавеното време Баръш Рами отбеляза втори гол за Етър и оформи крайния резултат.

Така „виолетовите“ си тръгнаха от Благоевград с трите точки след успех с 2:0 и запазена суха мрежа.

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