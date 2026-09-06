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Димарко е под въпрос за сблъсъка между Реал Мадрид и Интер

  • 6 сеп 2026 | 17:20
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Халф-бекът на Интер Федерико Димарко получи контузия в лявото коляно по време на мача от Серия А срещу Наполи, спечелен драматично след обрат с 3:2, съобщи италианският журналист Джанлука Ди Марцио.

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Играчът напусна принудително терена в 62-ата минута в двубоя от третия кръг в шампионата на Италия. След направения преглед Димарко беше диагностициран с лека контузия в коляното на левия крак. Така участието му в двубоя от основната фаза в Шампионска лига срещу Реал Мадрид през следващата седмица остава под въпрос. Въпреки това се очаква 28-годишният италиански национал да пътува до Испания заедно със своите съотборници.

Мачът между Реал Мадрид и Интер ще се проведе във вторник в испанската столица.

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Снимки: Gettyimages

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