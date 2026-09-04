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Съставите на Бетис и Реал Мадрид

  • 4 сеп 2026 | 20:52
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Съставите на Бетис и Реал Мадрид

Тази вечер Реал Мадрид гостува на Бетис в мач от 4-тия кръг на Ла Лига. "Белият балет" идва на "Бенито Вийямарин" с идеята да продължи перфектната си серия от началото на сезона. Севилци обаче са коварен съперник, който често е препъвал грандовете, особено на свой терен, така че едва ли ще се даде без бой.

Мануел Пелегрини стартира мача с Кучо Ернандес като изнесен нападател и Иско, Антони и Пабло Форналс, които да му дават подкрепа в предни позиции. Двойката опорни халфове пък са Марк рока и Факундо Бернал.

Жозе Моуриньо пък е избрал Арда Гюлер, Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе да бъдат триото в предни позиции. В средата на терена ще действат Джуд Белингам, Федерико Валверде и Едуардо Камавинга.

БЕТИС: Вайес, Белерин, Йоренте, Натан, Гарсия, Бернат, Рока, Антони, Иско, Форналс, Кучо

РЕАЛ: Куртоа, Дъмфрис, Конате, Хаусен, Кукурея, Камавинга, Белингам, Валверде, Гюлер, Винисиус, Мбапе

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