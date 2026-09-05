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Правилото, което обяснява защо дузпата на Мбапе не беше пребита

  • 5 сеп 2026 | 14:36
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Последните секунди на изминалия мач между Бетис и Реал Мадрид (1:0) от Ла Лига породиха дискусии заради едно съдийско решение. В 94-тата минута изпълни дузпа, а вратарят изби удара. Нападателят на гостите понечи да направи добавка, но топката беше изчистена от притичалия защитник на съперника Марк Бартра. Спорът е дали при удара на Мбапе Бартра е бил влязъл в наказателното поле, защото положението му на тялото е много “тънко”.

Иглесиас Вилянуева от ВАР и главният рефер Ернандес Ернандес на терена анализираха ситуацията, но не наредиха повторение на удара. И взеха правилното решение, както е посочено в наръчника на Съдийската комисия и Международния борд на футболните асоциации (IFAB) за сезон 2026/27.

Какво гласи правилото?

Нарушение на правилата за преждевременно навлизане възниква, когато преди изпълнението на дузпа играч, различен от изпълнителя или вратаря, навлезе в наказателното поле, дъгата или застане пред топката. Въпреки това, самото навлизане не означава непременно, че съдията трябва да се намеси. Действието се санкционира само когато нарушилият играч окаже пряко влияние върху изпълнението или впоследствие участва в играта.

Ако нарушителят е играч на защитаващият се тим, той ще бъде санкциониран, когато преждевременното му навлизане ясно повлияе на изпълнителя или когато играе с топката или се бори за нея със съперник след отбиване, предотвратявайки гол, опит за гол или създаване на голова възможност.

Ако навлизащият е играч на атакуващия отбор, ще се счита за нарушение, когато позицията му ясно повлияе на вратаря или когато след отбиване играе или оспорва топката и отбележи, опита да отбележи или създаде голова възможност.

Санкцията и начинът на подновяване на играта зависят от това кой е извършил нарушението, от резултата от удара и от влиянието, което навлизането е имало върху последващото развитие на действието.

Как се определя дали играч е навлязъл в наказателното поле?

За да се определи дали играч е навлязъл в наказателното поле, се взема предвид позицията на краката му — или на всяка друга част от тялото, която е в контакт със земята — в точния момент, в който топката е ударена. Ще има навлизане, ако единият или двата крака са вътре в наказателното поле или върху линията, която го очертава, включително дъгата. Не се вземат предвид обаче частите на тялото, които са във въздуха, нито тяхната вертикална проекция върху терена.

Както е посочено от IFAB, проекцията на тялото се взема предвид само ако и двата крака са във въздуха. „Проекцията във въздуха се прилага само когато цялото тяло е отделено от земята“, гласи правилото за сезон 2026/27. В случая от мача Бетис - Реал Мадрид Бартра има един крак в контакт със земята.

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