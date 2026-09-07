Бивш треньор на Реал Мадрид коментира първата загуба при Моуриньо

Хорхе Валдано, бивш играч на Реал Мадрид между 1984 и 1987 г. и треньор на „белия балет“ от 1994 до 1996 г., анализира за Movistar Plus Deportes първото поражение в официален мач на отбора под ръководството на Жозе Моуриньо. В петък “кралете” отстъпиха с 0:1 на Бетис.

„Е, ненавременна. Прекъсва един щастлив период за Реал Мадрид, който създаваше усещането, че израства с всеки изминал мач“, коментира Валдано.

70-годишният бивш футболист определи поражението като „изненадващо“ и сподели: „Останах с усещането, че съставът срещу Бетис е най-близкият до титулярния, който Реал Мадрид може да излъчи.“

„За първи път играха всички, за първи път той разполагаше с всички, а резултатът беше тежък удар“, подчерта той.

„Струва ми се, че това е един много, много надарен технически отбор, с много голове, а точно това липсваше в Севиля.“

„Разглеждам го като извънреден мач, в буквалния смисъл на думата. Извън нормалното, извън обичайното“, каза той за загубата на тима на Моуриньо.

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