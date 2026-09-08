Порто 0:0 Манчестър Сити, равностойни начални минути

Отборите на Порто и Манчестър Сити играят при резултат 0:0 в мач от 1-вия кръг та Шампионската лига на стадион "До Драгао".

Домакините излизат с триото Андре Силва, Пепе и Вилиам Гомес в атака. В халфовата линия пък ще действат Пабло Росарио, Алан Варела и Габриел Вейга.

Гостите залагат на Ерлинг Холанд като изнесен нападател и Антоан Семеньо, Раян Шерки и Фил Фоудън, които да го подпомагат в предни позиции. В средата на терена ще си партнират Енцо Фернандес и Аюб Буади.

Our first #UCL line-up of the season! 🩵💫



XI | Donnarumma, Nunes, Dias (C), Guéhi, Gvardiol, Bouaddi, Fernández, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland



SUBS | Bettinelli, Rulli, Anderson, Ndiaye, Kovačić, Aït-Nouri, Reis, Allan, Khusanov, McAidoo, Lewis pic.twitter.com/ig7QkYnS8p — Manchester City (@ManCity) September 8, 2026

Срещата започна ръвностойно, с по-позиционна игра, като в първите десетина минути нямаше никакви по-вълнуващи положения пред двете врати.

Домакините отправиха първия точен удар в 15-ата минута чрез Габриел Вейга, но Донарума спаси, а и в ситуацията имаше отсъдена засада.

Минута по-късно и "гражданите" създадоха първото си по-добро положение, завършило с далечен удар на Антоан Семеньо, но право в ръцете на Диого Коща.

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