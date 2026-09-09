Бетис сломи Лил във фестивал на головете с глава, Кабаков изгони Мбапе

Бетис измъкна драматична победа с 3:2 при гостуването си на френския Лил в зрелищен сблъсък от 1-вия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Двубоят на стадион „Декатлон Арена“ се превърна в истински голов трилър, който ще се запомни с невероятна ефективност във въздуха – четири от петте попадения паднаха след удари с глава. За домакините точни бяха Аясе Уеда в 12-ата и Алешандро Рибейро в 36-ата минута, докато за севилци на два пъти с глава се разписа Марк Бартра (33' и 49'), а Трой Парът донесе триумфа в 53-тата минута. Сериозна роля в срещата изигра и българският главен съдия Георги Кабаков, който изгони с директен червен картон халфа на французите Етан Мбапе в 56-ата минута след намеса на ВАР.

Домакините откриха резултата след отлична атака в 12-ата минута. Итън Мбапе прати прецизно центриране в наказателното поле, където Аясе Уеда се позиционира най-добре и отблизо с глава пронизва мрежата на Бетис.

В 33-тата минута остите от Севиля успяха да изравнят статуквото. Пабло Форналс центрира остро от дясното крило, а Марк Бартра се хвърли на плонж и с ефектен удар с глава възстанови равенството.

Радостта на испанците бе кратка, тъй като Лил отново излезе напред в 36-ата минута. След центриране от корнер, Алесандро Рибейро се извиси над всички в наказателното поле и с глава отбеляза втория гол за своя тим.

В началото на втората част обаче Бетис стигна до ново изравняване. В 49-ата минута Иско изпълни по страхотен начин пряк свободен удар, като центрира в пеналтерията, където Марк Бартра отново спечели въздушния двубой и с глава отклони топката във вратата за своя втори гол в мача, правейки резултата 2:2.

В 53-тата минута гостите направиха пълен обрат. Трой Парът бе изведен с перфектен пас в предни позиции зад гърба на защитата, напредна и хладнокръвно беляза за 2:3.

Положението за Лил стана още по-неприятно в 56-ата минута. При спряла игра Етан Мбапе удари съперников футболист с лакът. Ситуацията бе преразгледана с ВАР, след което главният рефер Георги Кабаков се завърна на терена и показа директен червен картон на френския халф.

В крайна сметка Бетис се поздрави с успеха и записа първи три точки в актива си. За Лил пък остава разочарованието, че не взе нищо от това домакинство, а тепърва предстоят още по-тежки битки за "песовете" в Шампионската лига.

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Снимки: Gettyimages