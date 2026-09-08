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Екзекуторът на Левски тръгна с победа в Шампионската лига

  • 8 сеп 2026 | 21:52
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Гръцкият АЕК (Атина), който спря Левски в плейофната фаза, записа минимална, но изключително ценна победа с 1:0 над австрийския ЛАСК (Линц) в среща от 1-вия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Двубоят се изигра в Атина, а единственото попадение, решило сблъсъка, бе дело на румънския халф Разван Марин, който се разписа с феноменален гол в 21-вата минута на срещата.

Домакините поведоха след перфектно насочено изпълнение на пряк свободен удар от страна на Марин. Той изненада вратаря на гостите Лукас Юнгвирт, изпращайки истински снаряд в неговия близък ъгъл, за да взриви трибуните в 21-вата минута на срещата.

АЕК можеше да има далеч по-спокоен аванс още преди почивката, но нападателят Барнабаш Варга се превърна в грешник с два сериозни пропуска. В 37-ата минута унгарецът успя да отнеме топката и се озова очи в очи с противниковия страж. Вместо да стреля веднага обаче, той реши да прави излишна допълнителна дриблировка, което позволи на отбраната да му отнеме притежанието. В самия край на полувремето Варга пропиля нов златен шанс, след като негов удар с глава отскочи от земята и премина в аут.

В 56-ата минута на срещата АЕК сътвори двоен пропуск. Първо Лука Йович се измъкна зад противниковата защита и подаде към Абубакари Коита, чийто опит за изстрел бе блокиран. Секунди след това Коита намери Ставрос Пилиос, неговото последващо центриране бе избито лошо от вратаря Юнгвирт, но при добавката пред празната врата Йович прати топката встрани.

Десет минути по-късно, в 66-ата минута, Йович все пак прати топката в мрежата след подаване на Ловро Майер. Радостта на домакините обаче бе кратка. Ситуацията бе преразгледана с детайлен анализ от системата VAR, която в крайна сметка правилно отмени гола поради засада в хода на нападението.

ЛАСК също имаше своите добри възможности в мача. С опасни, но те бяха пропилени от играчите на австрийския тим.

Така АЕК записа първи три точки в актива си и може да гледа с оптимизъм към следващите си мачове в турнира. За ЛАСК пък тепърва предстои да търси първите си точки.

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