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Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

  • 7 сеп 2026 | 08:00
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Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

За втори път от началото на годината керванът на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта се насочва към Италия, където тази седмица ще се проведе 14-ят кръг за сезон 2026. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд за Гран При на Сан Марино в MotoGP, като всички часове са в българско време.

Петък (11 септември):
10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
14:15 часа – Moto3 официална тренировка
15:05 часа – Moto2 официална тренировка
16:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (12 септември):
9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
11:50 часа – MotoGP квалификация
13:45 часа – Moto3 квалификация
14:40 часа – Moto2 квалификация
16:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)

Неделя (13 септември):
10:40 часа – MotoGP загрявка
12:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)
13:15 часа – Moto2 състезание (22 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (27 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg

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