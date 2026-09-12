Марк Маркес спечели спринта в Мизано след напрегната битка

Заводският пилот на Дукати Марк Маркес използва алтернативна стратегия с гумите, за да победи Марко Бедзеки и да грабне победата в напрегнатия спринт от Гран При на Сан Марино в MotoGP.

След като по-рано в събота сутринта бе победен в битката за полпозишън, действащият световен шампион Марк Маркес изтръгна лидерството още в първата обиколка, като стартира от втора позиция на решетката.

🚀 @marcmarquez93 nailed the start to take the lead in the first corner, and nobody could match his pace!#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/7UYMGLTfa6 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 12, 2026

Повтаряйки успеха си от спринта в Арагон, Маркес не изпусна водачеството нито за миг в състезанието от 13 обиколки, въпреки че трябваше да устои на късния натиск от страна на Марко Бедзеки с Априлия.

Марко Бедзеки не остави надежда на съперниците си в квалификацията на "Мизано"

С тази победа, която е №21 в кариерата му в спринтови състезания, Маркес вече е само на 14 точки зад лидера в шампионата Хорхе Мартин, който завърши трети.

Походът на Маркес към шестата му спринтова победа за сезона започна още преди старта, когато той взе решение да смени задната си гума с медиум, докато Бедзеки остана с меката.

Почти италианска битка: Бедзеки и Априлия пред братя Маркес и Дукати на „Мизано“

Пилотът на Дукати направи най-добър старт и поведе колоната към първия завой, изпреварвайки Бедзеки от вътрешната страна и запазвайки позицията си в последвалата серия от завои.

Двамата се движеха близо един до друг в началните обиколки, но преднината на лидера нарасна до около половин секунда в началото на четвъртия тур.

Маркес продължи да увеличава аванса си до една секунда през следващите две обиколки, но в края на състезанието трябваше да се справи с късна атака от Бедзеки.

В началото на деветата обиколка Бедзеки беше само на 0,7 секунди зад пилота на Дукати, като в следващия тур намали разликата с още една десета.

Маркес обаче отговори на тази заплаха и до финалния флаг увеличи преднината си до 1,068 секунди пред Безеки.

Второто място за Бедзеки е най-добрият му резултат в спринт за сезона, което го поставя само на 22 точки зад съотборника му Мартин в класирането.

Мартин също заложи на задна гума медиум за спринта и се изкачи до трето място в седмата обиколка, след като най-накрая намери начин да изпревари Фабио Ди Джанантонио от VR46 Дукати.

Това обаче беше максимумът за Мартин, като световният шампион за 2024 г. финишира на 2,470 секунди зад Бедзеки.

Ди Джанантонио завърши четвърти, пред Алекс Маркес от Грезини Дукати, докато Педро Акоста не успя да постигне повече от шесто място за КТМ.

Раул Фернандес се класира седми с мотора на Тракхаус Априлия, а стартиралият от трета позиция Фермин Алдегер загуби позиции в началото и се смъкна до осмо място с другия мотоциклет на Грезини Дукати.

Лука Марини спечели последната точка в спринта, завършвайки девети за Хонда, пред Йоан Зарко от LCR.

Трудният уикенд за Пеко Баная продължи с 13-о място, докато Фабио Куартараро от Ямаха завърши последен, след като катастрофира при опит да изпревари Диого Морейра от LCR на завой 14 в третата обиколка.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages