Марк Маркес изпревари Бедзеки в първата тренировка на "Мизано"

С много силна обиколка в самия край на сесията, Марк Маркес оглави класирането в първата свободна тренировка преди Гран При на Сан Марино в MotoGP, изпреварвайки Марко Бедзеки.

В своя финален летящ тур в рамките на първите 45 минути за подготовка световният шампион постигна време от 1:31.468, което му позволи да изпревари с 0.060 секунди Бедзеки. Тройката оформи сателитният пилот на Тракхаус Априлия Раул Фернандес, който завърши с пасив от 0.133 спрямо лидера Маркес.

A last-minute change at the top! 🔄@marcmarquez93 goes quickest to top FP1 in Misano 🔥#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/g30Onx4hwe — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 11, 2026

Алекс Маркес и Йоан Зарко се класираха четвърти и пети, изоставайки с респективно 0.180 и 0.182 от първото място. В топ 10 в края на първата свободна тренировка зад тях влязоха още Педро Акоста, Лука Марини, лидерът в шампионата Хорхе Мартин, Фабио Куартараро и Фабио Ди Джанантонио.

Акоста беше авторът на едно от двете падания, които бяха регистрирани в рамките на откриващата сесия на „Мизано“. Испанският пилот на КТМ се озова на земята в първия завой десетина минути след началото на тренировката, след като загуби сцепление в предната си гума.

Джак Милър от екипа на Прамак Ямаха беше другият паднал пилот в рамките на тренировката. Катастрофата на австралиеца беше много странна, като тя настъпи още при първото му излизане от бокса, когато той просто се сгромоляса в подхода за четвъртия завой, който се явява първият след излизането от пит-лейна.

Уикендът за Гран При на Сан Марино, 14-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 16:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка. По традиция тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на утрешната квалификация на „Мизано“.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

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Снимки: Gettyimages