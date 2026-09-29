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Как Максимо Килес може да стане световен шампион в Гран При на Япония

  • 29 сеп 2026 | 19:00
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Как Максимо Килес може да стане световен шампион в Гран При на Япония

Максимо Килес прави един впечатляващ сезон в Moto3, като до момента младият испанец има девет победи и общо 12 подиума в 14 от 15 състезания, в които той е участвал през 2026 година. Единственото му класиране извън подиума дойде в Гран При на Италия, в която той финишира чак 11-ти.

На фона на тези резултати не е никак изненадващо, че пилотът на Аспар има огромен аванс в генералното класиране, като той ще може да си гарантира титлата още в Гран При на Япония тази неделя, цели шест кръга преди края на сезона. За целта той ще трябва да си тръгне от „Мотеги“ с аванс от поне 150 точки пред най-близкия си преследвач, а в момента Килес води със 131 пред Алваро Карпе и със 132 пред Давид Алманса и Брайън Уриарте.

Максимо Килес докосва титлата в Moto3 след трета поредна победа
Максимо Килес докосва титлата в Moto3 след трета поредна победа

На фона на тези разлики, задачата на Килес в Страната на изгряващото слънце няма да е никак лека, като той ще се нуждае и от съдействие от страна на своите съперници. Първото и задължително условие, което Килес трябва да изпълни, е да финишира на една от първите две позиции в неделното състезание. В противен случай той няма как да стане световен шампион и ще трябва да почака поне още една седмица до Гран При на Индонезия.

Ако Килес спечели на „Мотеги“, тогава Карпе не трябва да финишира на по-предно място от десетото, а Алманса и Уриарте трябва да са максимум девети. Ако Килес финишира втори, тогава Карпе трябва да е 15-ти или по-назад, а Алманса и Уриарте не трябва да са по-напред от 14-та позиция. Предвид формата и на четиримата от началото на сезона, всеки един от тези сценарии изглежда малко вероятен, но не и невъзможен.

В случай, че Килес все пак успее да спечели титлата, той ще подобри постиженията на последните двама шампиони в Moto3, а именно Давид Алонсо и Хосе Антонио Руеда. И двамата спечелиха титлата предсрочно след много силни сезони, но го направиха с четири оставащи кръга, а Килес може да го направи шест старта преди края на шампионата.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

Снимки: Red Bull Content Pool

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