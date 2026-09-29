Никола Цолов благодари на феновете си за подкрепата

Никола Цолов направи обръщение към своите фенове и им благодари за подкрепата, която му оказват от началото на сезона във Формула 2.

„Искам да благодаря на всеки един от вас! Подкрепата през сезона до момента беше невероятно и мога само да бъда благодарен за нея. Дали вкъщи, или на пистата, аз мога да усетя вашата позитивна енергия и винаги ще я оценявам! Благодаря ви България“, написа Българския лъв в своя профил във Фейсбук, прикачвайки многобройни снимки със своите привърженици.

В момента Цолов заема второто място в класирането във Формула 2, като изостава със 7 точки от лидера Рафаел Камара. По програма до края на сезона остават още два кръга, които трябва да се проведат в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември.

Снимки: Red Bull Content Pool

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