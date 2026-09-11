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Почти италианска битка: Бедзеки и Априлия пред братя Маркес и Дукати на „Мизано“

  • 11 сеп 2026 | 17:26
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Почти италианска битка: Бедзеки и Априлия пред братя Маркес и Дукати на „Мизано“

Марко Бедзеки с Априлия беше най-бърз в официалната тренировка за Гран При на Сан Марино в MotoGP на пистата „Марко Симончели“ в Мизано.

Ранният лидер в шампионата оглави класирането с 1.30,133 минути в предпоследния си опит за бърза обиколка. Марк Маркес (Дукати) остана втори, а по-малкият му брат Алекс (Грезини Дукати) остана трети, като прекара няколко минути в края на втората позиция.

Марк Маркес изпревари Бедзеки в първата тренировка на "Мизано"
Марк Маркес изпревари Бедзеки в първата тренировка на "Мизано"

Лидерът в световния шампионат Хорхе Мартин (Априлия) се пребори за място в топ 10 при последните опити, като стигна до 7-ото място, но после пак изостана и остана 10-и на финала.

Марк Маркес беше най-бърз в първата петъчна тренировка, а във втората сесия остана на 0,1 секунда от Бедзеки.

Зад Алекс Маркес се наредиха двамата пилоти на VR46 Дукати Фабио ди Джанантонио и Франко Морбидели.

Алекс Ринс ще се състезава с автомобили
Алекс Ринс ще се състезава с автомобили

Педро Акоста поведе атаката на КТМ за шестото място, а приятната изненада беше това, че Лука Марини и Йоан Зарко класираха двата мотора на Хонда в топ 8.

Ай Огура пропуска и Гран При на Сан Марино
Ай Огура пропуска и Гран При на Сан Марино

Същото важи и за заместника на Маверик Винялес в Tech3 Пол Еспаргаро, който се пребори за 9-ото място.

Голямата жертва в тази тренировка беше заводският пилот на Дукати Франческо Баная, който остана 19-и и ще трябва да мине през първата част на квалификацията. Дъщото важи и за Енеа Бастианини с КТМ, който пък остана 11-и и първи под чертата.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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