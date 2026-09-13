Ману Гонсалес с първа победа в Moto2 от над три месеца след триумф на "Мизано"

Мануел Гонсалес сложи край на сухата си серия в Moto2, която датираше от победата му в Унгария на 31 май, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Сан Марино на „Мизано“. За испанеца това е общо пета победа от началото на сезона в средния клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.
Състезанието на „Мизано“ започна ударно, след като още в първия завой тримата пилоти, които стартираха от първата редица, се озоваха на земята. Инцидентът беше предизвикан от Анхел Пикерас, който спря прекалено късно за първата крива и се удари първо в Дани Олгадо, а след това и в Сена Аджиъс, което доведе до тройното падане.
Това позволи на Колин Вайер да поведе пред Гонсалес, като двамата се движеха в този ред до средата на петата обиколка. Тогава лидерът в шампионата Гонсалес направи категорична атака в спирането за осмия завой, за да се изкачи на първото място.
До финала на дистанцията от 22 обиколки пилотът на ИнтактГП контролираше събитията, въпреки че беше близо до това да си заслужи наказание и да трябва да мине през дългата обиколка. Причината за това щеше да бъде прекалено много излизания от пистата, но Гонсалес достигна само до официално предупреждение, но не и до наказание.
Така той спечели с аванс от 2.4 секунди пред Вайер, за когото това е второ качване на подиума от началото на сезона. По-рано нидерландският състезател завърши на третото място в Гран При на Испания на „Херес“.
Тройката оформи Бари Балтус, който трябваше да мине през дългата обиколка малко след средата на надпреварата, защото направи твърде много излизания от трасето. Това извади белгийския състезател от битката за победата, като той завърши на 4.6 зад победителя.
Иван Ортола се класира на четвъртото място пред Тони Арболино, който завърши на петото място. Исан Гевара остана шести пред Челестино Виети, Алонсо Лопес, Давид Алонсо и Алекс Ескриг, които допълниха топ 10. Точки от надпреварата за Гран При на Сан Марино в Moto2 взеха още Адриан Уертас, Дани Муньос, Джо Робъртс, Адриан Ферандес и Арон Канет.
В генералното класиране след първите 14 старта за годината Гонсалес е лидер с актив от 232.5 точки и аванс от 47.5 пред най-близкия си преследвач Гевара. Тройката с пасив от 75 точки оформя Ортола, който с четвъртото си място днес изпревари отпадналия още в първия завой Аджиъс.
Сезон 2026 в Moto2 ще продължи още следващата седмица с надпреварата за Гран При на Австрия от „Ред Бул Ринг“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages