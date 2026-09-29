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Изненада! Португалия отпадна от календара на WRC за сезон 2027

  • 29 сеп 2026 | 20:11
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Една от най-емблематичните надпревари в Световния рали шампионат (WRC) – рали „Португалия“ изненадващо не попада в календара за сезон 2027, съобщава DirtFish, цитирайки изявление на организаторите.

„С предвидени дати между 13 и 16 май, резултатът от промени, направени от промоутъра в последния ден на подготовката за следващия сезон в Световния рали шампионат, с цел той да стане максимално разновиден и интерконтинентален, рали „Португалия“ е едно от събитията, чието провеждане беше засегнато. Първите разговори между Автомобилния клуб на Португалия и промоутъра на WRC с цел завръщане в календара през 2028 година вече започнаха“, казват организаторите.

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Рали „Португалия“ попада за първи път в календара за Световния рали шампионат през 1973 година и се провежда ежегодно до 2001, след което губи мястото си. Надпреварата се завръща през 2007 и през последните 20 сезона е неизменна част от програмата с изключение на 2020 година, когато състезанието изобщо не се провежда заради COVID-19.

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Снимки: Gettyimages

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