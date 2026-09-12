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Марко Бедзеки не остави надежда на съперниците си в квалификацията на "Мизано"

  • 12 сеп 2026 | 12:38
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Марко Бедзеки не остави надежда на съперниците си в квалификацията на "Мизано"

Марко Бедзеки спечели своя втори пореден и общо четвърти полпозишъна от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира по един категоричен начин в квалификацията преди Гран При на Сан Марино.

Пилотът на Априлия не остави никаква надежда на своите съперници да мислят за полпозишъна, след като още в първото си излизане на пистата постигна 1:29.982. Така той стана първият човек, който прави обиколка за под 1:30 с мотор на „Мизано“, като в основата на този резултат беше едни изключително преминаване през страховития „Курвоне“.

Най-близо до Бедзеки в квалификацията се доближи Марк Маркес, който обаче остана на цели 0.198 секунди зад италианеца и ще потегли втори. Компания на Бедзеки и световния шампион на първата редица ще прави Фермин Алдегер, който завърши на 0.268 зад победителя в квалификацията.

Падналият Фабио Ди Джанантонио, лидерът в шампионата Хорхе Мартин и Лука Марини ще оформят втория ред пред Педро Акоста, Франко Морбидели и Алекс Маркес, които ще се наредят на третата редица. По-малкият от братята Маркес се класира чак девети, след като направи две падания в рамките на квалификационната сесия. Раул Фернандес, Йоан Зарко и заместникът на Маверик Винялес в Tech3 КТМ Пол Еспаргаро ще стартират от четвъртия ред, след като бяха най-бавни във втората фаза на квалификационната битка на „Мизано“.

Най-бърз в края на първата фаза на квалификацията с време от 1:30.535 беше Фернандес, който изпревари с 0.042 Алдегер и двамата продължиха към решителните 15 минути на битката за полпозишъна на „Мизано“. Първи извън тях остана Фабио Куартараро, който завърши на 0.222 зад Алдегер и ще започне спринта и състезанието на италианското трасе от 13-та позиция на стартовата решетка.

Световният шампион за 2021 ще раздели петата редица с двукратния световен първенец Франческо Баная и новобранеца Диого Морейра. Баная, който беше в дъното на класирането в края на петъчните тренировки, имаше много трудна квалификация, в която не успя да направи чиста обиколка във второто си излизане на пистата. Така италианецът записа своята най-слаба квалификация на „Мизано“ в MotoGP.

От шестия ред на стартовата решетка ще потеглят Енеа Бастианини, Жоан Мир и Джак Милър. Най-бавни в квалификацията бяха Брад Биндър, Алекс Ринс и Топрак Разгатлиоглу, които ще си поделят последната редица на стартовата решетка.

Уикендът за Гран При на Сан Марино, 14-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 16:00 часа българско време със спринтовата надпревара на „Мизано“, която ще бъде с продължителност от 13 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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