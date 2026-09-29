Защо Николо Булега ще е един от водещите фаворити за титлата в MotoGP през 2027 година

Въпреки че Николо Булега ще бъде дебютант в MotoGP през 2027 година, мнозина очакват италианецът да бъде един от водещите фаворити за световната титла в кралския клас още в дебютния му сезон.

Причината за това е свързана с настоящата роля на италианеца, който е един от тестовите пилоти на Дукати. Като такъв той отговаря директно за разработването на новия 850-кубиков мотор на марката от Борго Панигале и провежда множество тестове с гумите на Пирели, които ще бъдат използвани в MotoGP от началото на сезон 2027.

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По неофициални данни Булега вече има поне десет дни на тестове и има натрупан солиден опит с мотора и гумите на Пирели. Поради тази причина спокойно можем да кажем, че италианецът ще бъде най-добре подготвеният пилот за началото на сезон 2027.

За сравнение, настоящите титуляри ще имат само пет дни за подготовка преди старта на следващата кампания. Новобранците, сред които е и Булега, ще могат да участват и в двудневния шейкдаун тест, което ще им даде още два дена за адаптация към новите машини и гуми.

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„Щуро е, абсолютно щуро е. Също така бих казал, че е нечестно, защото той ще е титулярен пилот догодина с всички тези километри. Той ще изгради мотора около себе си, ще бъде перфектен за него. Ще познава мотора перфектно, ще познава гумите перфектно, а и ще има два допълнителни дена по време на шейкдауна. Така че опитът и скоростта, с които той ще разполага, ще са умопомрачителни.



„Ще бъде нечестно спрямо пилотите, които отиват от Moto2 в MotoGP и тези, които вече са в MotoGP. Ако бяха титуляр, аз също щях да имам това предимство. Представете си, че Булега идва от шампионат, в които моторът е доста сходен с бъдещите мотори в MotoGP, както е в Супербайк. В комбинация с количеството тестове, мисля, че той ще смачка всички догодина“, коментира тестовият пилот на КТМ Пол Еспаргаро относно предимството на Булега, който ще се състезава за VR46.



„Да си представим, че той отиде на място, на което е карал и има информация, а той не е карал на малко места. Бил е на „Муджело“, със сигурност е бил на „Херес“, ще бъде на „Мизано“... М*мка му, той има много опит. А и е бърз. Не е като мен, който съм пред пенсия, той е в разцвета на силите си.



„Но това ще бъде от полза за другите пилоти на Дукати. За Марк (Маркес), за Педро (Акоста) и за другите, които ще имат доста завършен мотор. А и ще има пилот, който ще може да кара мотора на лимита му още от първото състезание“, добави Еспаргаро.

Маркес и Акоста, които ще си партнират в заводския отбор на Дукати догодина, също посочиха Булега като един от пилотите, които трябва да бъдат следени изкъсо догодина.

„За мен е Булега. Той вече тества, той познава гумите и смятам, че ще бъде много бърз. Той е много добър пилот“, заяви действащият шампион Маркес.

„Зам мен, както Марк каза, Булега ще трябва да бъде следен. Освен това всеки, който се качва от Moto2 ще бъде приятна изненада, да видим как те ще се справят с гумите“, коментира Акоста.

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